Александр Масляков умер на 83-м году жизни

В воскресенье, 8 сентября, ушел из жизни Александр Масляков, который десятилетия руководил Клубом веселых и находчивых. Об этом стало известно благодаря публикации в официальном телеграм-канале КВН. Причиной смерти телеведущего, прожившего 82 года, стал рак легких, с которым он на протяжении двух лет.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, последние дни Александр Васильевич провел в одной из московских больниц – в отделении паллиативной помощи. Более чем полгода назад Маслякову сообщили печальную новость – лечение будет безрезультатным, поэтому его смерть стала лишь вопросом времени.

Заслуженному деятелю искусств РФ было трудно разговаривать и тяжело дышать. К столь серьезным осложнениям привел в том числе ковид, которым знаменитость переболела два разаю. Рядом с Александром Васильевичем постоянно находились родные и близкие.

Масляков провел последнюю игру два года назад, после чего он скрылся с глаз публики и перестал общаться с представителями прессы.

Александр Масляков был бессменным руководителем и ведущим Клуба веселых и находчивых на протяжении почти 60 лет. За эти годы он был удостоен огромного количества наград, в том числе государственных.