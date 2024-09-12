"Ожидаем суждений Эрнста": Познер высказался о возвращении в эфир Первого канала

После приходящегося на февраль 2022 года начала известных всем событий Владимир Познер стал реже появляться в медиапространстве, как и многие знаменитости. При этом, в отличие от некоторых коллег, журналист решил не высказываться на насущные темы, сосредоточившись на других вопросах.

В недавнем интервью Владимир Владимирович рассказал, что многие западные СМИ неоднократно призывали его озвучить определенную позицию по России и ее руководству, но телеведущий отказывался. Так, журналист потратил минувшие 2,5 года не на скандальные заявления, а на работу, которая по сей день приносит ему удовольствие.

По словам Познера, он пишет книгу, в которой затрагивает серьезные темы, а также продолжает выступать перед небольшой аудиторией в том числе с шоуменом Иваном Ургантом, с которым давно сложился тандем. Кроме того, журналист сообщил, что вместе с командой снимал фильм о Турции, который уже был сдан на Первый канал.

"Фильм принят, а теперь мы ожидаем суждений господина [Константина] Эрнста. И если ему фильм понравится, он определит, когда он пойдет [в эфир]", – высказался Познер о своем возможном возвращении на Первый канал.

Владимир Познер предполагает, что его документальный фильм о Турции могут показать во время зимних каникул, поскольку ранее подобные проекты Первый канал демонстрировал именно в это время. 90-летний телеведущий признался, что очень скучает по регулярным эфирам. "Мне очень хотелось бы [вернуться к еженедельным съемкам], но так сложилось", – добавил журналист.