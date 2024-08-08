Народ ахнул! Пережившая трагедию Натали стала неузнаваемой — что с лицом?

Недавно произошло долгожданное событие для поклонников Натали – певица вернулась с новой песней. Композиция "Хоопонопоно" хоть и походит на ранний репертуар артистки, поклонники выражают ей благодарность за возвращение в шоу-бизнес.

Одновременно с песней вышел и клип на нее. Правда, включив музыкальное видео, зрители ахнули – они не признали певицу. По словам поклонников, Натали, не появлявшаяся на публике год, очень изменилась.





"Какой-то двойник ее, не самый удачный", "Наташа вообще на себя не похожа", "Что с лицом?", "Была Натали, стала Гагарина Полина", "Что она с собой сделала? Она же была красивой женщиной", – прокомментировали увиденное фанаты.

Многие предположили, что Натали перенесла пластическую операцию. Это возможно, поскольку ранее артистка признавалась, что уже ложилась под нож хирурга. После вторых родов певица делала пластику груди. Тогда знаменитость говорила, что в таких операциях нет ничего постыдного. Вероятно, и в этот раз, если имела место работа пластического хирурга, Рудина расскажет.

Напомним, летом 2023 года умер муж Натали, музыкальный продюсер Александр Рудин. Он скончался на 54-м году жизни. Трагедия стала ударом для артистки, поэтому она предпочла уйти в тень на некоторое время.