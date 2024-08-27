"Это конец": мировой суд расторг брак Алсу и Яна Абрамова

О скором разводе Алсу и Яна Абрамова общественности стало известно еще в мае. Все это время всплывали подробности расставания супругов, однако они никак не комментировали слухи. Лишь однажды артистка намекнула на неверность мужа. Сам же бизнесмен, как неоднократно подчеркивалось его адвокатом, стремился сохранить брак, но певица не стала отказываться от своего решения о разводе.

Во вторник, 27 августа, мировой судья объявил о расторжении брака Алсу и Яна Абрамова. Представляющий интересы бизнесмена адвокат Александр Добровинский сообщил, что недавно всплыли новые подробности, которые указали на финал семейной жизни певицы и предпринимателя. "Это конец", – твердо заявил юрист.

Впереди Алсу и Яна Абрамова, проживших в браке 18 лет, ожидает раздел совместно нажитого имущества. Оно оценивается в 10 миллиардов рублей, пишут СМИ.

Напомним, Алсу родила от Яна Абрамова троих детей. В 2006 году на свет появилась дочь Сафина. Спустя пару лет родилась еще одна наследница – Микелла. В 2016-м супруги обзавелись сыном, которого назвали Рафаэлем. Как отметил Добровинский, бизнесмен не намерен вступать с экс-супругой в спор из-за детей.