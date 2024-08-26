"Счастье для меня - это свобода": откровения Алсу о семье, детях и красоте

Про Алсу можно смело говорить, что она – само совершенство. Ее внешность, вокальные данные, доброта и скромность – все подкупает. Корреспондент женского журнала "Клео.ру" поговорил с ней по душам за кулисами конкурса "Новая волна" в Сочи.

– Алсу, вы трижды мама, но у вас и в 41 год остается идеальная фигура, на зависть даже нерожавшим. Откройте секрет – как удается поддерживать форму?

– У меня всю жизнь был плоский животик, несмотря на рождение троих детей. Природа наградила! Я, конечно, занимаюсь фитнесом, но без фанатизма – каждое утро делаю растяжку и 20 отжиманий.

– А диета есть специальная?

– Я стройная от природы, хотя мне никто не верит – я такая в папу. Просто стараюсь не есть ничего вредного, жареного, вредного. Хотя позволить могу себе даже булочки. Я довольна своим весом – он у меня стабильный уже много лет.





– У вас подрастают две дочери и сын. Вы для них мама или звезда?

– Я для них больше мама. Для них вообще даже до сих пор очень странно, когда мы куда-то идем, а люди хотят со мной сфотографироваться – детей это смущает.

– Как удается быть и хорошей мамой, и отличной певицей, и примерной хозяйкой?

– Дети повзрослели. Старшая Сафина (родилась в 2006 году – Ред.) уже самостоятельная, практически своей жизнью живет. Младшему уже 8 лет. Поэтому я могу больше времени посвящать себе и моей любимой работе.

– Дети хотели бы пойти по вашим стопам?

– Микелла (родилась в 2008 году – Ред.) хотела бы связать свою жизнь с музыкой. Но пока она вся в учебе – сейчас самая сложная в плане экзаменов пора. И ей не до чего. Хотя если решит связать жизнь со сценой, с профессиональной музыкой, то я не буду ее отговаривать, она очень талантливая девочка. А вот Сафина не хочет ничего такого – известности, славы, популярности, внимания. У нее другие амбиции.





– Сегодня вы переживаете непростой и драматичный для любой женщины период в личной жизни. Что позволяет вам сохранять бодрость духа и оптимизм?

– Моя любимая работа, дети и друзья. Они меня поддерживают сильно и безусловно.

– Продолжите фразу: "Счастье для меня – это…"

– …Свобода! Свобода заниматься тем, чем хочешь. Свобода любить, кого хочешь. Свобода поехать, куда хочешь. У меня все это есть сегодня (улыбается).

Напомним, сейчас певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов находятся в процессе развода. Они прожили в браке 18 лет.