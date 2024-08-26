Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена ДелонаСкоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона Курорты для бархатного сезона: отпуск в сентябреКурорты для бархатного сезона: отпуск в сентябре Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания?Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания? Правильное питание на работе: как не заедать стресс?Правильное питание на работе: как не заедать стресс?

Лента новостей

Понедельник 26 августа

22:01Как организовать пространство дома для продуктивной работы на удаленке? 21:00"Счастье для меня - это свобода": откровения Алсу о семье, детях и красоте 20:03Как создать универсальный гардероб: 7 базовых вещей для мужчины 18:55Погода на октябрь 2024 в Санкт-Петербурге 16:30Секс-игрушки: как выбрать первую и зачем вообще они нужны? 14:41Правила хорошего тоника: как выбрать и когда использовать тоник для лица 13:30Завтрак съешь сам: три рецепта для сбалансированного начала дня 10:30Тренды осени 2024: ключевые элементы гардероба 04:00Секса не будет: мужчинам назвали болезни, которые ведут к эректильной дисфункции 00:00Продукты, которые убивают наши зубы 23:22Мужская мода осень-зима 2024-2025 года: обзор актуальных трендов и ключевых элементов гардероба 18:00Почему вредно не носить нижнее белье 14:40Какой будет курс доллара в октябре 2024 года 12:00Снимите очки немедленно: плюсы и минусы лазерной коррекции 09:49Как убрать пушистость волос: обзор средств, обеспечивающих надлежащий эффект 09:00 Кухни мира: сморреброды – идеальный датский прием пищи 06:00Рак груди: как часто нужно проверяться и зачем это нужно 04:00Как переутомление влияет на зрение 00:00Питание и здоровье зубов: что есть для укрепления эмали? 23:43Что делать с ревностью: причины разрушительного чувства и методы борьбы с ним 18:00Когда начинать подготовку к ЕГЭ? 14:34Маникюр в школу 2024-2025 года: примеры оригинальных идей для юных модниц 12:00Советы beauty-эксперта: как правильно отдыхать на солнце 09:00Это очень опасно: вот почему запрещено носить белье с косточками после операции на грудь 07:47Погода на октябрь 2024 в Москве и Московской области 06:00Чем опасен зубной камень: мнение специалиста 04:00Путешествие с друзьями: как спланировать идеальный отдых 01:00Искусство сочетания вина и еды: как найти идеальную пару 22:07Разрешите себе чувствовать: почему мужчинам тоже важно плакать 20:25Сантиметры, решающие судьбу: простой тест на риск развития рака от Елены Малышевой 19:21Какой будет курс евро в октябре 2024 года 18:19Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой 16:30Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна? 16:28Выбираем кушон для лица: на что обратить внимание 13:30Половое воспитание: как говорить с ребенком о сексе и нужно ли? 10:30Ошибки в стиле, которых стоит избегать в 2024 году 09:58Фисташковый маникюр 2024: стильные дизайны в самом модном цвете сезона 03:00Психосоматика: как эмоции влияют на здоровье 22:10Эффективный план тренировок для занятых мужчин: 10 минут в день, чтобы избавиться от живота 16:51В Кремле пройдет семейный «День знаний» 16:30Аксессуары, которые дополнят образ: что выбрать в 2024 году 14:53Покраска волос по лунному календарю в октябре 2024 года 13:30Курорты для бархатного сезона: отпуск в сентябре 10:30Организация пространства: как избежать беспорядка в гардеробной и шкафах 09:47Модные брови 2024: форма, укладка, цвет 03:00Не слюнями едиными: почему лубриканты – залог безопасного секса 23:57Благоприятные дни для стрижки на октябрь 2024 года 22:56Удивительное влияние путешествий на психику: временная растяжка и другие чудеса 21:35Как выбрать мужской парфюм для разных случаев: работа, свидание, вечеринка 17:03На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest
1370
800
true

"Счастье для меня - это свобода": откровения Алсу о семье, детях и красоте

Популярная певица Алсу в эксклюзивном интервью рассказала о секретах своей красоты, воспитании детей, отношении к славе и личной жизни.

Про Алсу можно смело говорить, что она – само совершенство. Ее внешность, вокальные данные, доброта и скромность – все подкупает. Корреспондент женского журнала "Клео.ру" поговорил с ней по душам за кулисами конкурса "Новая волна" в Сочи.

– Алсу, вы трижды мама, но у вас и в 41 год остается идеальная фигура, на зависть даже нерожавшим. Откройте секрет – как удается поддерживать форму?

– У меня всю жизнь был плоский животик, несмотря на рождение троих детей. Природа наградила! Я, конечно, занимаюсь фитнесом, но без фанатизма – каждое утро делаю растяжку и 20 отжиманий.

– А диета есть специальная?

– Я стройная от природы, хотя мне никто не верит – я такая в папу. Просто стараюсь не есть ничего вредного, жареного, вредного. Хотя позволить могу себе даже булочки. Я довольна своим весом – он у меня стабильный уже много лет.

Алсу. Фото: пресс-служба

– У вас подрастают две дочери и сын. Вы для них мама или звезда?

– Я для них больше мама. Для них вообще даже до сих пор очень странно, когда мы куда-то идем, а люди хотят со мной сфотографироваться – детей это смущает.

– Как удается быть и хорошей мамой, и отличной певицей, и примерной хозяйкой?

– Дети повзрослели. Старшая Сафина (родилась в 2006 году – Ред.) уже самостоятельная, практически своей жизнью живет. Младшему уже 8 лет. Поэтому я могу больше времени посвящать себе и моей любимой работе.

– Дети хотели бы пойти по вашим стопам?

– Микелла (родилась в 2008 году – Ред.) хотела бы связать свою жизнь с музыкой. Но пока она вся в учебе – сейчас самая сложная в плане экзаменов пора. И ей не до чего. Хотя если решит связать жизнь со сценой, с профессиональной музыкой, то я не буду ее отговаривать, она очень талантливая девочка. А вот Сафина не хочет ничего такого – известности, славы, популярности, внимания. У нее другие амбиции.

Алсу. Фото: пресс-служба

– Сегодня вы переживаете непростой и драматичный для любой женщины период в личной жизни. Что позволяет вам сохранять бодрость духа и оптимизм?

– Моя любимая работа, дети и друзья. Они меня поддерживают сильно и безусловно.

– Продолжите фразу: "Счастье для меня – это…"

– …Свобода! Свобода заниматься тем, чем хочешь. Свобода любить, кого хочешь. Свобода поехать, куда хочешь. У меня все это есть сегодня (улыбается).

Напомним, сейчас певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов находятся в процессе развода. Они прожили в браке 18 лет.

26 августа 2024, 21:00
Алсу. Фото: пресс-служба
Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой

Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма снова на грани развода.

Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона

Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона
Французский актер скончался на 88 году жизни.

Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?"

Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?"
Артистка наконец-то готова создать семью.

Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи"

Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи"
Валерия выложила всю правду о романе с мужем Бородиной.

Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба

Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба
Сердюков поделился планами на ближайшее будущее.

Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло

Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло
Поклонники увидели изменения в фигуре Ольги.

Выбор читателей

19/08ПндСупруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" 19/08ПндНовый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба 19/08ПндПоказавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло 19/08ПндПохорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый" 20/08ВтрСкоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона 19/08ПндСеменович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?"