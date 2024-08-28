"Мечтаю о простых вещах": Ани Лорак о семье, детях и сокровенной мечте

Ани Лорак вернулась на сцену после вынужденной паузы. Она скучала по зрителям, а публика – по ее песням, нарядам, улыбке. В эксклюзивном интервью журналу «Клео.ру» певица рассказала, чем живет сегодня.



– Каролина, мы встречаемся с вами на «Новой волне» в Сочи. Удалось ли хоть немного отдохнуть на берегу Черного моря?

– Обедали и ужинали с друзьями. А так в основном старалась отсыпаться, чтобы себя приводить в чувство и восстанавливаться.

– Вообще, когда смотришь на вашу точеную фигуру, то удивляешься, как вам удается держать себя в такой идеальной форме!

– Мой секрет – медитация, умеренное питание, отказ от еды на ночь, йога, ежедневный 30-минутный фитнес. Плюс у меня есть свой персональный тренер. Но в зал я не хожу – можно ведь и дома пресс качать, делать приседания для красоты попы. Я, например, приседаю по 60 раз ежедневно. К тому же для хорошей фигуры важна любовь – и мальчикам, и девочкам.

– Любовь у вас уже есть, а поделитесь сокровенной мечтой!

– Хочется, чтобы был мир во всем мире. Чтобы дети и у меня (у певицы есть 13-летняя дочь София – Ред.), и у моих близких были здоровы. Чтобы мамочка моя (Жанна Линькова – Ред.) была жива как можно дольше. В этом году я похоронила папу, поэтому знаю, как это больно. Словом, я мечтаю о самых простых вещах.

– Вы сказали про дочь – не могу не спросить, как у нее успехи?

– У Софии сейчас сложный подростковый период. Она нуждается в поддержке, как и все. Знаете, личность строится, поэтому нужна мама, которая все время дает правильный совет. Правда, с будущей профессий пока не определилась. Думает. Надеюсь, правильный сделает выбор.