Уставший от выходок Гарри король Карл III принял беспрецедентное решение: по заслугам

В начале 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о своем намерении отказаться от своих обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и стремиться к финансовой независимости. Это решение, известное как "Мегзит", стало неожиданностью для королевской семьи и вызвало напряжение в отношениях.

Между тем Гарри и Меган не остановились на том, чтобы просто покинуть Британию. Уже из Америки они дали ряд скандальных интервью и выпустили книгу, в которых обвинили королевскую семью в разных "грехах", в том числе в расизме, что еще сильнее обострило отношения между двумя частями расколовшейся семьи.

Многие считали, что чета Виндзоров воссоединится на фоне обнаруженного рака сначала у короля Карла III, а затем и у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Однако восстановить отношения отцу с сыном так и не удалось. В последний раз они виделись в феврале, после официального объявления о болезни монарха.

Источник передает, что недопонимание между Гарри и Карлом продолжает расти, и уставший от выходок сына король принял беспрецедентное решение. Теперь монарх вовсе игнорирует звонки и письма от мужа Меган Маркл и не желает с ним общаться.

"Общение ухудшилось на фоне растущей напряженности из-за опасений герцога за свою безопасность во время пребывания в Великобритании", – передает пресса слова инсайдеров.

Ранее сообщалось, что принц Гарри решил добить онкобольного отца своими выходками.