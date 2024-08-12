Все сделала специально? Раструбившая о своем разводе Алсу извлекла выгоду из измен мужа

Брак певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым продлился 18 лет. За это время на свет появились трое их детей. Однако недавно артистка подала на развод и намекнула, что все это из-за неверности супруга. Многие бросились поддерживать певицу, которую предал муж. Но оказалось, что из этой ситуации она смогла извлечь пользу для себя.

Скандальная история снова подняла спрос на творчество Алсу, и звезда решила воспользоваться ситуацией, объявив сольный концерт в октябре. Билеты на шоу смели буквально за несколько дней, и пришлось объявлять дополнительный концерт, чтобы все желающие смогли насладиться хитами артистки.

Повысился спрос и на корпоративы с Алсу. Источник сообщает, что певицу уже бронируют на конец осени и начало зимы. Кроме того, поднялись и цены на выступление исполнительницы хита "Зимний сон" в сравнении с предыдущими годами.





А пока артистка наслаждается новой волной славы, ее адвокаты "бьются" за имущество, которое достанется Алсу после развода. Недавно стало известно, что представители звезды подали новые иски в суд с прошением об "отмене мер по обеспечению иска".

"Речь, судя по всему, идет о снятии ареста с недвижимости и других спорных активов супругов, который был наложен по просьбе противоположной стороны", – пояснил источник.

По словам инсайдера, это необходимо, чтобы все имущество осталось нетронутым и не было перепроданным или переписанным на третьих лиц до конца процесса.

Ранее подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер.