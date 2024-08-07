Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Первые кадры перенесшего химию Кушанашвили шокировали народ: от Отара не осталось ничегоПервые кадры перенесшего химию Кушанашвили шокировали народ: от Отара не осталось ничего Вскрылась грустная правда о новом любовнике Бородиной: клянется в любви 20-летнейВскрылась грустная правда о новом любовнике Бородиной: клянется в любви 20-летней Бузову обвинили в романе с популярным женатым мужчиной: а ведь у него двое детей Бузову обвинили в романе с популярным женатым мужчиной: а ведь у него двое детей Продала квартиры и обнулила счета: Волочкова осталась без копейки, доверившись чужому мужуПродала квартиры и обнулила счета: Волочкова осталась без копейки, доверившись чужому мужу

Лента новостей

Среда 7 августа

14:30"Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер 13:3028-летняя муза Киркорова намекнула о романе с поп-королем: "Теперь мой!" 11:30Вера Брежнева вышла из себя из-за песен на русском языке: высказала все, что думает 10:30Волочкова раскритиковала тех, кто травит Пугачеву: "Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю" 08:35Боня спровоцировала слухи о романе с красавцем-автогонщиком: уже впустила в дом 04:0042-летняя Подольская поделилась секретом похудения 01:00Прощай фигура: пять продуктов, которые категорически запрещено есть на ночь 23:38Школьная форма для девочек 2024-2025 года: примеры стильных образов 22:20Что вкусного приготовить на день рождения 22:00"Я же не Волочкова": Семенович саркастично ответила на вопрос поклонника 21:16Пневмония: первые признаки и симптомы 20:54Гороскоп на октябрь 2024 года для женщины Рак 20:00Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят" 18:00С голым плечом и в высоких ботфортах: Бузова собрала аншлаг на Алтае 15:00Счастливая Бородина показала идиллию с новым возлюбленным: такой ее не видели никогда 13:00Киркоров воссоединился с детьми, которых не видел несколько месяцев: "Наконец-то вместе" 11:00Волочкова обратилась к Пугачевой и просит ее вернуться: "Вас в России любят!" 08:40Тарзан рассказал, на что променяли поездку к теще в США: недешевое развлечение 04:00Аромат как знак, парфюм как средство коммуникации 01:00Фейс-йога для молодости и красоты лица: избавит от второго подбородка за 5 минут в день 23:49Гороскоп для женщины Близнецы на октябрь 2024 года 18:00Посвятит себя детям: беременная Хилькевич официально объявила об уходе с телевидения 16:30Похудевшая Семенович показала фигуру без фильтров и столкнулась с критикой: "Уже не 16" 14:30Киркоров улетел за границу со своей музой и ее двухлетним сыном: устроил сюрприз 13:30В Сети обсуждают публичную перепалку Пугачевой и Галкина*: не поделили зонт 11:30"Половой акт в пяти минутах от Кремля": Кристина Асмус снова произвела фурор постельной сценой 10:30Волочкова и SHAMAN - дуэт века: балерина заявила о желании спеть с патриотом 08:32Вскрылась ложь Аллы Пугачевой, которую она тщательно скрывала: наплевала на свои принципы 03:00Как выглядеть стильно и небанально на отдыхе? 20:45Готовим малыша в детский сад: полезные советы и рекомендации 18:00Три простых и невероятно вкусных десерта из арбуза: справится даже ребенок 14:41Как лечить зеленые сопли у ребенка 12:00В бассейне с тремя мужиками: Бузова знатно отожгла в на вечеринке 09:00"Прикрывает рубцы, которые не заживают": перенесенная Пугачевой операция не увенчалась успехом 06:00Подготовка к пластической операции: что делать и чего не делать 00:00Глобальный тренд лета 2024: "тихая роскошь" 18:00Как питаться в жаркую погоду 12:005 причин вернуться в собственное детство 09:00Неочевидный способ вернуть молодость кожи: просто делайте это каждый день 08:08Гороскоп для женщины Телец на октябрь 2024 года 06:00Вред популярного напитка бабл-ти: что скрывается за яркими шариками 04:00SPF вызывает рак? 5 мифов о санскринах, в которые опасно верить 01:006 скрытых признаков, что ваш мужчина завел любовницу: проверьте своего 23:10Гороскоп для женщины Овен на октябрь 2024 года 22:00Пострадал из-за сходства с Киркоровым: певец выдал правду о поступке всевластной Пугачевой 20:00Забрала дочь и уехала: Кудрявцева бросила мужа после слухов о разводе - вот что случилось 18:00Поступок Волочковой в день рождения отца вызвал оторопь у народа: как можно так низко пасть? 15:0020 лет душа в душу: муж певицы Валерии сделал заявление о разводе 13:07Первые кадры перенесшего химию Кушанашвили шокировали народ: от Отара не осталось ничего 11:00Поклонники шокированы тем, что сотворил с собой 62-летний Лепс: Хочет нравиться юной невесте?
1370
800
true

"Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер

Артистка находится в процессе расторжения брака с Яном Абрамовым.

Сейчас певица Алсу проживает один из самых сложных периодов своей жизни. Ее развод с Яном Абрамовым, которого она уличила в измене, вылился в громкий скандал и не утихает вот уже третий месяц. Кроме того, артистка ввязалась в борьбу за имущество, отказавшись от предложенных мужем 2,5 миллиарда рублей. Исполнительница хита "Зимний сон" настаивает на честном разделе всего совместно нажитого, а вот Абрамов не торопится отдавать свои миллиарды.

На фоне всего произошедшего певица решила отдохнуть и улетела за границу. Сейчас Алсу окружают друзья и близкие. Чтобы отвлечься от семейной драмы, звезда старается чаще выходить в свет и больше общаться с людьми. На одном из званых ужинов исполнительница встретила Игоря Крутого, который предложил ей украсить этот вечер совместным выступлением.

Перед гостями Алсу спела песню "Лунная тропа", а Игорь Яковлевич аккомпанировал артистке на музыкальном инструменте.

"Лунная тропа" – одна из моих самых любимых песен. Вот такой неожиданный перформанс у нас получился с Маэстро", – написала артистка под кадрами, которыми поделилась в блоге.

Алсу и Игорь Крутой. Фото: соцсети/@alsou_a

Известно, что Игорь Крутой для Алсу не чужой человек. Именно он внес большой вклад в становлении девушки как певицы в начале ее карьеры. Сама артистка недавно писала, что очень счастлива работать с композитором и считает его талантливым.

Ранее стало известно, на что пошел муж Алсу, чтобы не терять свои миллиарды.

7 августа 2024, 14:30
Алсу. Фото: соцсети/@alsou_a
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

28-летняя муза Киркорова намекнула о романе с поп-королем: "Теперь мой!"

28-летняя муза Киркорова намекнула о романе с поп-королем: "Теперь мой!"
Марго Овсянникова отдыхает с певцом за границей.

Вера Брежнева вышла из себя из-за песен на русском языке: высказала все, что думает

Вера Брежнева вышла из себя из-за песен на русском языке: высказала все, что думает
Артистка не сдержалась и ответила на упрек в Сети.

Волочкова раскритиковала тех, кто травит Пугачеву: "Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю"

Волочкова раскритиковала тех, кто травит Пугачеву: "Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю"
Балерина сравнила Примадонну с Майей Плисецкой.

Боня спровоцировала слухи о романе с красавцем-автогонщиком: уже впустила в дом

Боня спровоцировала слухи о романе с красавцем-автогонщиком: уже впустила в дом
Блогерша показала мужчину, который для нее готовит.

42-летняя Подольская поделилась секретом похудения

42-летняя Подольская поделилась секретом похудения

"Я же не Волочкова": Семенович саркастично ответила на вопрос поклонника

"Я же не Волочкова": Семенович саркастично ответила на вопрос поклонника
Певица отдыхает с возлюбленным на море.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева