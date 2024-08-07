"Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер

Сейчас певица Алсу проживает один из самых сложных периодов своей жизни. Ее развод с Яном Абрамовым, которого она уличила в измене, вылился в громкий скандал и не утихает вот уже третий месяц. Кроме того, артистка ввязалась в борьбу за имущество, отказавшись от предложенных мужем 2,5 миллиарда рублей. Исполнительница хита "Зимний сон" настаивает на честном разделе всего совместно нажитого, а вот Абрамов не торопится отдавать свои миллиарды.

На фоне всего произошедшего певица решила отдохнуть и улетела за границу. Сейчас Алсу окружают друзья и близкие. Чтобы отвлечься от семейной драмы, звезда старается чаще выходить в свет и больше общаться с людьми. На одном из званых ужинов исполнительница встретила Игоря Крутого, который предложил ей украсить этот вечер совместным выступлением.

Перед гостями Алсу спела песню "Лунная тропа", а Игорь Яковлевич аккомпанировал артистке на музыкальном инструменте.

"Лунная тропа" – одна из моих самых любимых песен. Вот такой неожиданный перформанс у нас получился с Маэстро", – написала артистка под кадрами, которыми поделилась в блоге.





Известно, что Игорь Крутой для Алсу не чужой человек. Именно он внес большой вклад в становлении девушки как певицы в начале ее карьеры. Сама артистка недавно писала, что очень счастлива работать с композитором и считает его талантливым.

Ранее стало известно, на что пошел муж Алсу, чтобы не терять свои миллиарды.