Успенская ищет донора с идеальной генетикой, чтобы родить ребенка: нацелилась на Дурова?

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Киркоров улетел за границу со своей музой и ее двухлетним сыном: устроил сюрпризКиркоров улетел за границу со своей музой и ее двухлетним сыном: устроил сюрприз В Сети обсуждают публичную перепалку Пугачевой и Галкина*: не поделили зонтВ Сети обсуждают публичную перепалку Пугачевой и Галкина*: не поделили зонт Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят"Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят" "Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер"Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер

Лента новостей

Понедельник 12 августа

11:30Все сделала специально? Раструбившая о своем разводе Алсу извлекла выгоду из измен мужа 10:30Успенская ищет донора с идеальной генетикой, чтобы родить ребенка: нацелилась на Дурова? 08:33В Сети появился снимок Бузовой с новым бойфрендом: поклонникам уже известно имя мужчины 04:005 советов по уходу за кожей 01:00Как массаж помогает улучшить осанку 23:29Гороскоп на октябрь 2024 года для женщины Водолей 20:20Прически в школу для девочек 2024-2025: тренды и простые идеи 18:00Три знака зодиака, которые всех бесят: вот кто главные душнилы 15:43Лечебные свойства травы зверобоя: природное средство для здоровья и долголетия 12:00Муж общается с бывшей, что делать? 09:00Что такое эмпатия и как ее развивать 06:00Не нужно терпеть боль при сексе: вот о чем может говорить этот симптом 06:00Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера 00:00Простой рецепт освежающего айс-ти без сахара: вкуснее и полезнее магазинного 20:16Школьная форма для мальчиков в 2024 году: современные тренды 18:00Зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет жилья: вот что известно о новом парне Бородиной 16:12Лишай у человека: эффективные методы лечения 12:00ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя 09:00Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона 07:38Гороскоп для женщины Козерог на октябрь 2024 года 06:00"Влажные" фантазии? Вот к чему снится секс девушке или женщине 04:00Вреда больше, чем красоты: вот чем на самом деле так опасен любимый всеми гель-лак 01:0042-летняя Вера Брежнева разделась перед камерами и снялась с голым бюстом верхом на лошади 22:06Кудрявцева напугана коварной болезнью: Дайте дожить век 20:00"Прям старушка": состарившаяся Собчак напугала публику - кто подставил телезвезду 19:52Гороскоп для женщины Стрелец на октябрь 2024 года 18:00Ходил по Олиной гримерке в одном халате: Бузова нежно поцеловала своего бывшего 16:30Пугачева выдвинула требования жильцам своей дачи: проверит с ног до головы 14:30Волосатые подмышки и зона бикини: Лера Кудрявцева поделилась неоднозначным фото с пляжа 13:30Оставил без присмотра: с 18-летней невестой Лепса стряслась беда во Франции 11:30Новый бойфренд Бородиной впервые прокомментировал роман: "Чистый кайф" 10:45Гороскоп для женщины Скорпиона на октябрь 2024 года 10:30"Не поняла, за что": Брухунова не смогла смолчать после удара по Степаненко 08:32Арзамасова и Авербух назвали дочь редким библейским именем: родилась в счастливый день 04:00Пять правил счастливых отношений: эти советы помогут сохранить любовь и страсть 02:43Розовый маникюр 2024: нежные и яркие идеи 01:00Собчак пожаловалась на свою внешность под фото крупным планом: "Без фильтров огромные" 23:32Гороскоп для женщины Весы на октябрь 2024 года 22:00Дистрофия или анорексия? Исхудавшая Варнава напугала публику - фото 20:00Народ ахнул! Пережившая трагедию Натали стала неузнаваемой — что с лицом? 18:00"Хочет малыша и жениться": Бородина неожиданно узнала о планах нового любовника 16:30"Полный бред": Волочкова высказалась о запрете выступать артистам пьяными 14:30Агата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехой 13:30Молодая жена Петросяна раскрыла правду о браке с 78-летним комиком: по расчету? 11:30Пережившая отмену Лолита вышла на сцену в новом образе: ровняется на Киркорова? 10:30Пугачева решила сдавать в аренду свою дачу: цена - несколько миллионов, прислуга прилагается 09:21Помидоры по-корейски: быстрый и вкусный рецепт на каждый день 08:47В Сети обсуждают свадьбу Харламова и Ковальчук: дочь от Асмус решил не приглашать 04:00Снимут боль при менструации и улучшат гибкость: 5 асан йоги, которые полезны именно для женщин 01:00Пакости ретроградного Меркурия: эти знаки зодиака рискуют разрушить отношения в ближайшее время
1370
800
true

Успенская ищет донора с идеальной генетикой, чтобы родить ребенка: нацелилась на Дурова?

Успенская ищет донора с идеальной генетикой, чтобы родить ребенка: нацелилась на Дурова?

70-летняя артистка заявила, что планирует снова стать мамой.

Любовь Успенская снова решила стать мамой. Певица уже воспитала единственную дочь – Татьяну Плаксину, которой сейчас 34 года. Однако незадолго до своего 70-летия артистка сообщила, что снова хочет погрузиться в мир заботы о малыше. Чтобы мечту воплотить в жизнь, "королева шансона" уже начала искать донора спермы и суррогатную мать.

Успенская отмечает, что согласна воспитывать наследника только с идеальной генетикой. Поэтому предполагаемых доноров выбирает тщательно. Одно время Любовь Залмановна была нацелена на 76-летнего английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Однако тот не согласен на позднее отцовство и отказал даже Мадонне, которая тоже мечтала заполучить биоматериал импресарио.

Любовь Успенская с дочерью и внучкой. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Зато у Успенской есть все шансы стать мамой малыша с генами Павла Дурова, который недавно заявил, что благодаря его биоматериалу на свет появилось более сотни детей в 12 странах. Обойдется это певице всего в 20 тысяч рублей. Правда, осталось подобрать не менее идеальную маму для ребенка. Сама артистка призналась, что не замораживала свои яйцеклетки, поэтому надеется на помощь подруг.

"Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает. У меня есть такие друзья", – делилась артистка.

Появление наследника на свет может обойтись Успенской в среднем в 10 миллионов рублей, учитывая, что средняя стоимость этой услуги – около 4 миллионов. Также будет необходимо выплатить вознаграждение самой девушке, вынашивающей ребенка.

Примечательно, что именно эту сумму Любовь Залмановна требует от Киркорова в суде за то, что поп-король назвал певицу "попрошайкой". Напомним, что бывшие друзья поссорились и теперь подают друг на друга иски. Первый – выиграл исполнитель хита "Зайка моя". После этого Успенская заявила, что будет "мочить в сортире" своего экс-приятеля. 

12 августа 2024, 10:30
Любовь Успенская. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

Все сделала специально? Раструбившая о своем разводе Алсу извлекла выгоду из измен мужа

Все сделала специально? Раструбившая о своем разводе Алсу извлекла выгоду из измен мужа
27 августа пройдет суд по разводу певицы.

В Сети появился снимок Бузовой с новым бойфрендом: поклонникам уже известно имя мужчины

В Сети появился снимок Бузовой с новым бойфрендом: поклонникам уже известно имя мужчины
Судя по всему, артистка нашла свое счастье.

Что такое эмпатия и как ее развивать

Что такое эмпатия и как ее развивать
Клинический психолог Ирина Пирогова рассказала, почему важно развивать в себе это качество.

Зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет жилья: вот что известно о новом парне Бородиной

Зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет жилья: вот что известно о новом парне Бородиной
Уже вторую неделю Ксения демонстрирует идиллию в отношениях.

42-летняя Вера Брежнева разделась перед камерами и снялась с голым бюстом верхом на лошади

42-летняя Вера Брежнева разделась перед камерами и снялась с голым бюстом верхом на лошади
Звезда недавно развелась.

Кудрявцева напугана коварной болезнью: Дайте дожить век

Кудрявцева напугана коварной болезнью: Дайте дожить век
Телеведущая Лера Кудрявцева молит о спасении от недуга.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева