Успенская ищет донора с идеальной генетикой, чтобы родить ребенка: нацелилась на Дурова?

Любовь Успенская снова решила стать мамой. Певица уже воспитала единственную дочь – Татьяну Плаксину, которой сейчас 34 года. Однако незадолго до своего 70-летия артистка сообщила, что снова хочет погрузиться в мир заботы о малыше. Чтобы мечту воплотить в жизнь, "королева шансона" уже начала искать донора спермы и суррогатную мать.

Успенская отмечает, что согласна воспитывать наследника только с идеальной генетикой. Поэтому предполагаемых доноров выбирает тщательно. Одно время Любовь Залмановна была нацелена на 76-летнего английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Однако тот не согласен на позднее отцовство и отказал даже Мадонне, которая тоже мечтала заполучить биоматериал импресарио.





Зато у Успенской есть все шансы стать мамой малыша с генами Павла Дурова, который недавно заявил, что благодаря его биоматериалу на свет появилось более сотни детей в 12 странах. Обойдется это певице всего в 20 тысяч рублей. Правда, осталось подобрать не менее идеальную маму для ребенка. Сама артистка призналась, что не замораживала свои яйцеклетки, поэтому надеется на помощь подруг.

"Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает. У меня есть такие друзья", – делилась артистка.

Появление наследника на свет может обойтись Успенской в среднем в 10 миллионов рублей, учитывая, что средняя стоимость этой услуги – около 4 миллионов. Также будет необходимо выплатить вознаграждение самой девушке, вынашивающей ребенка.

Примечательно, что именно эту сумму Любовь Залмановна требует от Киркорова в суде за то, что поп-король назвал певицу "попрошайкой". Напомним, что бывшие друзья поссорились и теперь подают друг на друга иски. Первый – выиграл исполнитель хита "Зайка моя". После этого Успенская заявила, что будет "мочить в сортире" своего экс-приятеля.