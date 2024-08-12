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Понедельник 12 августа

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SHAMAN отказал Волочковой и выбрал иностранку: вот на кого "положил глаз" певец

SHAMAN отказал Волочковой и выбрал иностранку: вот на кого

Артист публично обратился к девушку из-за границы.

Совсем недавно единственная поющая в России балерина Анастасия Волочкова изъявила желание спеть дуэтом с популярным исполнителем Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Артистка отметила, что если патриот выйдет с ней на сцену, то "это будет бомба", ведь то, что делает она, "всегда в топе", нескромно уточнила танцовщица.

Сам исполнитель хита "Я русский" никак не комментировал мечты Волочковой. Однако недавно он заявил, что с удовольствием споет дуэтом с артисткой из Северной Кореи, и пригласил иностранку в Россию. Он отметил, что видел, как Ким Ок Чжу исполняла его хит "Встанем" во время визита президента России Владимира Путина в КНДР, и остался в восторге.

"С удовольствием вас приглашаю в Россию. Мы сделаем это вместе на глазах у всего мира", – заявил Дронов.

Ким Ок Чжу – популярная северокорейская исполнительница. Песни SHAMAN она исполняла на русском языке. Впрочем, ответ на предложение россиянина певица пока не дала.

SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Напомним, Ярослав Дронов стал невероятно популярен всего несколько лет назад. Его хит "Я русский" теперь напевает буквально вся страна. Между тем SHAMAN – сейчас один из самых востребованных артистов российской эстрады, и в рейтинге певцов-патриотов, который приводил ВЦИОМ, обошел даже Олега Газманова и Николая Расторгуева, которые всегда были лидерами по мнению населения.

Ранее сообщалось, что SHAMAN нагло скопировал новый клип у популярного певца. 

12 августа 2024, 13:30
SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Редакция
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