SHAMAN отказал Волочковой и выбрал иностранку: вот на кого "положил глаз" певец

Совсем недавно единственная поющая в России балерина Анастасия Волочкова изъявила желание спеть дуэтом с популярным исполнителем Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Артистка отметила, что если патриот выйдет с ней на сцену, то "это будет бомба", ведь то, что делает она, "всегда в топе", нескромно уточнила танцовщица.

Сам исполнитель хита "Я русский" никак не комментировал мечты Волочковой. Однако недавно он заявил, что с удовольствием споет дуэтом с артисткой из Северной Кореи, и пригласил иностранку в Россию. Он отметил, что видел, как Ким Ок Чжу исполняла его хит "Встанем" во время визита президента России Владимира Путина в КНДР, и остался в восторге.

"С удовольствием вас приглашаю в Россию. Мы сделаем это вместе на глазах у всего мира", – заявил Дронов.

Ким Ок Чжу – популярная северокорейская исполнительница. Песни SHAMAN она исполняла на русском языке. Впрочем, ответ на предложение россиянина певица пока не дала.





Напомним, Ярослав Дронов стал невероятно популярен всего несколько лет назад. Его хит "Я русский" теперь напевает буквально вся страна. Между тем SHAMAN – сейчас один из самых востребованных артистов российской эстрады, и в рейтинге певцов-патриотов, который приводил ВЦИОМ, обошел даже Олега Газманова и Николая Расторгуева, которые всегда были лидерами по мнению населения.

Ранее сообщалось, что SHAMAN нагло скопировал новый клип у популярного певца.