"Он ей должен": Лопес намерена отобрать половину состояния Аффлека после развода

Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал шоком для поклонников, которые еще совсем недавно радовались свадьбе воссоединившихся любящих сердец. К размолвке привели, как говорят инсайдеры, разные мнение об образе жизни. В то время как Аффлек выступал за уединенное счастье, Лопес всячески предавала огласке отношения. Но, разумеется, это не единственная причина расставания, но самая очевидная.

И пока поклонники надеются на примирение супругов, появляются неутешительные новости – развод неминуем. Источники говорят: Дженнифер намерена отобрать половину состояния Бена. На его банковском счете 150 миллионов долларов, а у артистки значительно больше – 400 миллионов. Но этот факт нисколько ее не смущает, поскольку считает, что "он ей должен".

По словам инсайдеров, Лопес из принципа хочет завладеть значительной частью денег Аффлека, потому что во время брака брала расходы на себя: оплачивала перелеты на частном самолете, гостиничные номера, бензин, покупала одежду и даже еду. Кроме того, особняк для совместного проживания был приобретен в основном на деньги певицы.

Дженнифер Лопес пришла к выводу о том, что Бен Аффлек просто использовал ее. К слову, сейчас, судя по фотографиям в Сети, актер счастливо проводит время в компании экс-супруги, актрисы Дженнифер Гарнер. Интернет-пользователи пишут, что давно не видели Аффлека таким радостным.