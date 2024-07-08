"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни

Ирине Лачиной в августе исполнится 52 года. Но выглядит она, как старшеклассница. О секрете вечной молодости звезда театра и кино рассказала женскому журналу "Клео.ру" за кулисами Международного кинофестиваля "Антарес" в Сочи.

"Огромное спасибо моим родителям за хорошую генетику, – улыбается Ирина. – Ведь при всей моей любви к сладкому, к выпечке я никогда не полнею и никогда не сидела на диетах. Многие люди вынуждены во многом себе отказывать, заниматься самоограничениями в еде, а меня это миновало – одной проблемой в жизни меньше. Я даже ем на ночь, потому что днем времени не хватает обычно. А вот после спектакля, ближе к часу ночи, иду на кухню".





Удивительно, но даже спортом идеально стройная Лачина не занимается. "Я не хожу на фитнес, – говорит она. – У меня были карты в хороший клуб, я пару раз туда сходила, но поняла, что это не мое. Если выбирать между сном и спортом, я выберу сон (смеется). Мне просто повезло, потому что у меня от природы спортивная фигура и хороши денные. Когда-то в детстве я недолго занималась гимнастикой. Занималась балетом – тоже недолго".

Даже после родов звезда не только не поправилась, как это часто бывает, но похудела – весила 49 килограммов. "Сегодня вешу 53, – призналась стройная и красивая Ирина Лачина. – Всю жизнь остаюсь в одном весе, как и моя мама (актриса Светлана Тома – Прим. ред.). Я и сегодня могу влезть в свое "выпускное" платье!"