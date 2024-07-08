Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачилиВысокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуковВ семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?

Лента новостей

Понедельник 8 июля

08:49"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни 08:39Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул 04:07Элегантность и знание этикета как главная валюта успеха 00:00Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог 20:07Гороскоп для женщины Скорпиона на сентябрь 2024 года 18:08Летний яркий маникюр 2024 года: идеи оригинальных и стильных дизайнов 18:00Нумерологический разбор Романа Костомарова 12:00Развод Нюши: как по дате рождения определить потенциал измен в отношениях 09:41Можно ли пить воду перед сдачей крови: полезные советы и рекомендации 06:02Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту 00:05Топ-10 косметологических процедур для лица 23:42Гороскоп для женщины Весы на сентябрь 2024 года 21:00Как наладить отношения со свекровью: советы и рекомендации 18:00Это база: 5 универсальных вещей в летнем гардеробе 12:02Сделано заявление о скором отцовстве мужа Алсу после развода: Решетова беременна? 09:18Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно 09:00Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян 04:00Названа самая удачная разница в возрасте между мужем и женой: проверьте свою пару 01:00Три мужских имени обладатели которых чаще других ходят налево: проверь своего 22:16Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами 21:54Гороскоп для женщины-Девы на сентябрь 2024 года 20:40Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина 18:00Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод 16:51Кыстыбый с картошкой по-татарски: простой рецепт вкусного блюда 16:30Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!" 15:13Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины-Лев 14:30Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать 13:30Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!" 13:03Любишь маму или папу? Решивший притащить детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо 11:30Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану 10:30Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие 09:13Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений 08:44Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла 05:00Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног 01:00Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме 23:0464-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом 20:53"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным 18:00Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах 16:30Рассвирепевшая Боня публично унизила своего бывшего: выдала все грязные подробности 14:30Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы 13:30Появились новости о разводе Пугачевой с молодым мужем: "Она - инициатор" 12:30Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать 10:29Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак 08:46Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом 07:37Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины-Рак 06:17Денежное дерево: уход в домашних условиях 04:02Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла 01:06Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало 23:33Гороскоп для женщины-Близнецы на сентябрь 2024 года 22:14У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие
1370
800
true

"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни

Актриса объяснила, почему выглядит именно так.

Ирине Лачиной в августе исполнится 52 года. Но выглядит она, как старшеклассница. О секрете вечной молодости звезда театра и кино рассказала женскому журналу "Клео.ру" за кулисами Международного кинофестиваля "Антарес" в Сочи.

"Огромное спасибо моим родителям за хорошую генетику, – улыбается Ирина. – Ведь при всей моей любви к сладкому, к выпечке я никогда не полнею и никогда не сидела на диетах. Многие люди вынуждены во многом себе отказывать, заниматься самоограничениями в еде, а меня это миновало – одной проблемой в жизни меньше. Я даже ем на ночь, потому что днем времени не хватает обычно. А вот после спектакля, ближе к часу ночи, иду на кухню".

Ирина Лачина. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Удивительно, но даже спортом идеально стройная Лачина не занимается. "Я не хожу на фитнес, – говорит она. – У меня были карты в хороший клуб, я пару раз туда сходила, но поняла, что это не мое. Если выбирать между сном и спортом, я выберу сон (смеется). Мне просто повезло, потому что у меня от природы спортивная фигура и хороши денные. Когда-то в детстве я недолго занималась гимнастикой. Занималась балетом – тоже недолго".

Даже после родов звезда не только не поправилась, как это часто бывает, но похудела – весила 49 килограммов. "Сегодня вешу 53, – призналась стройная и красивая Ирина Лачина. – Всю жизнь остаюсь в одном весе, как и моя мама (актриса Светлана Тома – Прим. ред.). Я и сегодня могу влезть в свое "выпускное" платье!"

8 июля 2024, 08:49
Ирина Лачина. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул

Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул
Григорий заявил, что с Авророй Киба его связывает не только дружба.

Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами

Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами
Певец Валерий Меладзе предпочитает не высказываться на общественно-политические темы после скандала в Дубае.

Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина

Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина
Блогер Даня Милохин напугал поклонников травмами и потухшим взглядом.

Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод

Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод
Анна закрутила роман с женатым мужчиной.

Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!"

Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!"
Катерина вмешалась в скандал с разводом Алсу.

Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать

Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать
Телеведущая не любит рассказывать о личном.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева