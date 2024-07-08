Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачилиВысокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуковВ семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?

Лента новостей

Понедельник 8 июля

08:49"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни 08:39Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул 04:07Элегантность и знание этикета как главная валюта успеха 00:00Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог 20:07Гороскоп для женщины Скорпиона на сентябрь 2024 года 18:08Летний яркий маникюр 2024 года: идеи оригинальных и стильных дизайнов 18:00Нумерологический разбор Романа Костомарова 12:00Развод Нюши: как по дате рождения определить потенциал измен в отношениях 09:41Можно ли пить воду перед сдачей крови: полезные советы и рекомендации 06:02Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту 00:05Топ-10 косметологических процедур для лица 23:42Гороскоп для женщины Весы на сентябрь 2024 года 21:00Как наладить отношения со свекровью: советы и рекомендации 18:00Это база: 5 универсальных вещей в летнем гардеробе 12:02Сделано заявление о скором отцовстве мужа Алсу после развода: Решетова беременна? 09:18Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно 09:00Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян 04:00Названа самая удачная разница в возрасте между мужем и женой: проверьте свою пару 01:00Три мужских имени обладатели которых чаще других ходят налево: проверь своего 22:16Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами 21:54Гороскоп для женщины-Девы на сентябрь 2024 года 20:40Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина 18:00Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод 16:51Кыстыбый с картошкой по-татарски: простой рецепт вкусного блюда 16:30Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!" 15:13Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины-Лев 14:30Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать 13:30Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!" 13:03Любишь маму или папу? Решивший притащить детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо 11:30Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану 10:30Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие 09:13Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений 08:44Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла 05:00Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног 01:00Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме 23:0464-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом 20:53"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным 18:00Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах 16:30Рассвирепевшая Боня публично унизила своего бывшего: выдала все грязные подробности 14:30Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы 13:30Появились новости о разводе Пугачевой с молодым мужем: "Она - инициатор" 12:30Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать 10:29Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак 08:46Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом 07:37Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины-Рак 06:17Денежное дерево: уход в домашних условиях 04:02Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла 01:06Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало 23:33Гороскоп для женщины-Близнецы на сентябрь 2024 года 22:14У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие
1370
800
true

Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул

Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул

Григорий заявил, что с Авророй Киба его связывает не только дружба.

В прошлом месяце 61-летний Григорий Лепс появился в обществе в сопровождении 18-летней Авроры Киба. Артист недвузначно намекнул, что его спутница больше, чем подруга, и их связывают отношения. После этого имя девушки оказалось на слуху, а любое интервью Лепса начинается с вопроса о юной прелестнице.

Сам Лепс настроен уверенно в отношении Авроры, и его, кажется, не смущает 43-летняя разница в возрасте. А вот его избранница пока не определилась и все еще не дает однозначного ответа музыканту.

"Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения... Пока человеческие. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает", – раскрыл интимные подробности своего романа артист.

Аврора Киба. Фото: соцсети/@avrorakiba

После того как о намерениях Лепса стало известно, на исполнителя и вчерашнюю школьницу рухнула волна хейта. Девушку критиковали за меркантильность, обвиняя в том, что она хочет получить популярность за счет влюбленного в нее Григория. Досталось и Лепсу: его винят в том, что он лишает Аврору молодости и возможности построить нормальную семью.

Поддержали пару немногие, и в их числе оказалась Светлана Бондарчук, которая тоже старше своего супруга, но всего на пять лет. Она отметила, если между двумя людьми есть любовь, страсть и взаимное доверие, то никакая разница в возрасте не помешает.

Ранее сообщалось, что 18-летняя невеста сделала заявление после «травли» в Сети.

8 июля 2024, 08:39
Григорий Лепс. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
ТНТ✓ Надежный источник

"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни

"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни
Актриса объяснила, почему выглядит именно так.

Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами

Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами
Певец Валерий Меладзе предпочитает не высказываться на общественно-политические темы после скандала в Дубае.

Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина

Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина
Блогер Даня Милохин напугал поклонников травмами и потухшим взглядом.

Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод

Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод
Анна закрутила роман с женатым мужчиной.

Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!"

Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!"
Катерина вмешалась в скандал с разводом Алсу.

Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать

Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать
Телеведущая не любит рассказывать о личном.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева