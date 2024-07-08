Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул

В прошлом месяце 61-летний Григорий Лепс появился в обществе в сопровождении 18-летней Авроры Киба. Артист недвузначно намекнул, что его спутница больше, чем подруга, и их связывают отношения. После этого имя девушки оказалось на слуху, а любое интервью Лепса начинается с вопроса о юной прелестнице.

Сам Лепс настроен уверенно в отношении Авроры, и его, кажется, не смущает 43-летняя разница в возрасте. А вот его избранница пока не определилась и все еще не дает однозначного ответа музыканту.

"Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения... Пока человеческие. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает", – раскрыл интимные подробности своего романа артист.





После того как о намерениях Лепса стало известно, на исполнителя и вчерашнюю школьницу рухнула волна хейта. Девушку критиковали за меркантильность, обвиняя в том, что она хочет получить популярность за счет влюбленного в нее Григория. Досталось и Лепсу: его винят в том, что он лишает Аврору молодости и возможности построить нормальную семью.

Поддержали пару немногие, и в их числе оказалась Светлана Бондарчук, которая тоже старше своего супруга, но всего на пять лет. Она отметила, если между двумя людьми есть любовь, страсть и взаимное доверие, то никакая разница в возрасте не помешает.

Ранее сообщалось, что 18-летняя невеста сделала заявление после «травли» в Сети.