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Водонаева пристыдила экс-мужа Бородиной, вывалив наружу горькую правду

Водонаева пристыдила экс-мужа Бородиной, вывалив наружу горькую правду

Алена Водонаева сочла неуместным откровения бывшего супруга Ксении Бородиной.

Недавняя публикация Курбана Омарова в популярной соцсети привлекла внимание публики во многом из-за откровений и признаний. Бывший супруг Ксении Бородиной, размышляя о романе женатых мужчин на стороне, заявил, что они уходят из семьи, потому что влюбляются в других. Экс-муж телезвезды в своих высказываниях опирался на свой опыт, вспомнив начало отношений с девушкой Валерией, которая не так давно официально стала для него женой.

Курбан рассказал, что его новый роман начался еще до развода с Ксенией, поэтому Валерия, узнав о несвободном статусе избранника, сразу же ушла от него. Лишь после расторжения брака с Бородиной Омаров вернул новую возлюбленную. Вместе с тем мужчина признался, что чувствует себя виноватым перед матерью его дочери из-за того, что разлюбил. 

Данную публикацию Курбана Омарова прокомментировала телезвезда и блогер Алена Водонаева. Ей показались откровения экс-супруга Ксении Бородиной как минимум неуместными.

"Зачем на потребу публики демонстрировать такое отношение к Бородиной? <...> Какой же это кринж и стыд", – сокрушается Водонаева. 

По ее словам, Курбан Омаров стал известным публике только из-за Ксении Бородиной, которая "сделала себя сама". Мол, для всех он остается лишь бывшим мужем телеведущей и не более. Только из-за этого факта публика проявляет интерес к его персоне. Такова горькая правда. 

8 июля 2024, 20:03
Алена Водонаева, Ксения Бородина. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Telegram / @Avodonaeva✓ Надежный источник

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