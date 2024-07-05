Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина

22-летний блогер Даня Милохин почти два года живет за границей. Он внезапно уехал из России и попытался обосноваться в США, но по разным причинам у него это не получилось. Тогда он решил попытать счастья в Дубае.Там он сдружился с рэпером Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента), который некоторое время помогал блогеру финансово. Блогер по сей день находится в Эмиратах, периодически подумывая о возвращении на родину.

Даня Милохин неоднократно заявлял, что хотел бы вновь оказаться в России и больше никуда не уезжать, но страх не позволяет ему это сделать. Блогер убежден, что по возвращении на родину его ждут отнюдь не приятные события.

С недавних пор Даня Милохин занимается боксом, и периодически выходит на ринг в надежде подзаработать. Регулярные тренировки позволяют отточить блогеру навыки. Однако у такой профессии есть свои издержки. Например, недавно молодой человек обзавелся синяком и ссадинами, о чем свидетельствует свежее фото в популярной соцсети.





В интернет просочился кадр, на котором избитый Даня Милохин предстал в жутком виде. Помимо травм на лице, можно увидеть потухший взгляд тиктокера. Во время недавней беседы с журналистами тренер блогера Зорик Степанян заверил, что ссадины и синяк появились после недавней тренировки.