Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие

Ольга Бузова давно находится в поисках любви. После расставания с блогером Давидом Манукяном певица не скрывает, что хочет спокойных серьезных отношений. Судя по всему, в этот раз артистка решила не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. В своем блоге она давно хвастается подарками от мужчины и говорит о чувствах, однако личность своего бойфренда тщательно скрывает. И все же накануне Ольга рассекретила имя ухажера.

Избранник Оли прислал ей роскошный букет цветов с любовной запиской, которую артистка случайно показала на камеру. Певица быстро закрыла текст и убрала ее из кадра.

"Просто нет слов сейчас. Как красиво! Я уберу записочку, чтобы лишнего не увидели", – восхищается 38-летняя теледива.

Между тем внимательные подписчики все же смогли увидеть имя автора роскошного подарка. По иронии судьбы, нового ухажера Бузовой зовут Дмитрий, как и бывшего мужа. Многие даже подумали, что цветы отправил Тарасов, чем были невероятно шокированы. Однако, учитывая их отношения и количество публичных скандалов, едва ли футболист будет дарить бывшей букеты, а она – принимать их.





Судя по всему, Ольгу можно поздравить. Наконец-то она дождалась мужчину, который готов на красивые жесты ради нее. Напомним, сейчас Бузова находится на другом конце света – в Колумбии, и найти доставку цветов, которая привезет свежие розы на таком расстоянии, – задача непростая.

"Вроде ничего необычного, кроме того, что отправитель шикарного букета красных роз находится на другом конце земного шара. Поступки говорят о человеке больше, чем слова. Согласны?", – радуется исполнительница хита "Мало половин".





Ранее сообщалось, что Бузова поплатилась за бесстыжую выходку за границей.