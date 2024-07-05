Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачилиВысокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуковВ семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков

Лента новостей

Пятница 5 июля

11:30Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану 10:30Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие 09:13Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений 08:44Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла 05:00Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног 01:00Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме 23:0464-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом 20:53"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным 18:00Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах 16:30Рассвирепевшая Боня публично унизила своего бывшего: выдала все грязные подробности 14:30Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы 13:30Появились новости о разводе Пугачевой с молодым мужем: "Она - инициатор" 12:30Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать 10:29Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак 08:46Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом 07:37Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Рак 06:17Денежное дерево: уход в домашних условиях 04:02Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла 01:06Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало 23:33Гороскоп для женщины Близнецы на сентябрь 2024 года 22:14У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие 20:41"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России 19:04Аниту Цой призвали отречься от России 18:00Названо новое место работы экономящей на одежде Брежневой: больше не поет 16:30"Я влюбилась": родившая без мужа сестра Фриске сообщила о переменах в жизни 14:30Отчаявшаяся родить молодому мужу Буланова решилась на крайние меры: "Чужих детей не бывает" 13:30Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу 12:30Законная жена любовника Семенович в слезах обратилась к народу: "Отберет у меня сына" 10:30Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора? 08:53В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков 06:35Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич 03:12Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен 02:13Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать 00:06Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда 22:00Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности 21:11Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу 20:00Жена обвиненного в изменах Галустяна прервала молчание 19:05Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года! 18:31Гороскоп для женщины Телец на сентябрь 2024 года 18:00Новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ: как жалко Аню 16:00Егор Крид разоткровенничался о связи с Алиной Загитовой: уже познакомил с родителями 14:00Ольгу Орлову считают причастной к смерти Заворотнюк: теперь будет суд 12:00"Может не выдержать": появились неутешительные новости о состоянии Кушанашвили 10:44Абрамов изменял Алсу не только с Решетовой: Боня не смогла смолчать 06:15Муж гонит набравшую вес Борщеву в спортзал 04:43Предательство Бена Аффлека выбило Лопес из колеи: на нее больно смотреть 01:40Разомлевшая Асмус сверкнула грудью на Бали: пикантные фото слили в Сеть 22:00Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" 21:00Раскаявшийся Никита Кологривый поплатился за пьяный дебош 20:00Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили
1370
800
true

Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие

Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие

Мужчина красиво ухаживает за певицей и отправляет букеты даже на другой конец света.

Ольга Бузова давно находится в поисках любви. После расставания с блогером Давидом Манукяном певица не скрывает, что хочет спокойных серьезных отношений. Судя по всему, в этот раз артистка решила не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. В своем блоге она давно хвастается подарками от мужчины и говорит о чувствах, однако личность своего бойфренда тщательно скрывает. И все же накануне Ольга рассекретила имя ухажера. 

Избранник Оли прислал ей роскошный букет цветов с любовной запиской, которую артистка случайно показала на камеру. Певица быстро закрыла текст и убрала ее из кадра. 

"Просто нет слов сейчас. Как красиво! Я уберу записочку, чтобы лишнего не увидели", – восхищается 38-летняя теледива. 

Между тем внимательные подписчики все же смогли увидеть имя автора роскошного подарка. По иронии судьбы, нового ухажера Бузовой зовут Дмитрий, как и бывшего мужа. Многие даже подумали, что цветы отправил Тарасов, чем были невероятно шокированы. Однако, учитывая их отношения и количество публичных скандалов, едва ли футболист будет дарить бывшей букеты, а она – принимать их. 

Фото: соцсети/@buzova86

Судя по всему, Ольгу можно поздравить. Наконец-то она дождалась мужчину, который готов на красивые жесты ради нее. Напомним, сейчас Бузова находится на другом конце света – в Колумбии, и найти доставку цветов, которая привезет свежие розы на таком расстоянии, – задача непростая. 

"Вроде ничего необычного, кроме того, что отправитель шикарного букета красных роз находится на другом конце земного шара. Поступки говорят о человеке больше, чем слова. Согласны?", – радуется исполнительница хита "Мало половин".

Ольга Бузова. Фото: соцсети/@buzova86

Ранее сообщалось, что Бузова поплатилась за бесстыжую выходку за границей. 

5 июля 2024, 10:30
Ольга Бузова. Фото: соцсети/@buzova86
Елизавета Федорова
Соцсети✓ Надежный источник

Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану

Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану
Певица снова собирается в дорогу.

Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла

Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла
Актриса лишилась работы.

Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме

Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме
Артист уверен, что в его доме кто-то поселился.

64-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом

64-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом
Певца Сергея Мазаева срочно доставили в медучреждение.

"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным

"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным
Евгений Плющенко согласен на состязание с именитым коллегой.

Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах

Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах
Работа окончательно добила телеведущую.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева