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Среда 3 июля

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"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России

Актриса Мария Машкова опубликовала обращение к органам власти.

Мария Машкова придерживается иных взглядов на текущие события в родной стране, нежели ее отец, народный артист России Владимир Машков, поэтому актриса, рассорившись с родными, обосновалась в США, где пытается продолжать карьеру. При этом она не забывает делать заявления на политические темы, привлекая таким образом внимание как соотечественников, которые записали ее в предательницы, так и единомышленников.

У Марии много недоброжелателей, судя по ее недавней публикации в популярной социальной сети. Машкова рассказала, что мошенники атакуют аккаунты ее близких и знакомых с целью вымогательства денежных средств. Мол, злоумышленники просят деньги у тех, кто находится в списке ее контактов. 

В связи с этим она обратилась к сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которые якобы следят за ней, используя фейк-аккаунты. По словам актрисы, они могли бы помочь ей в борьбе с мошенниками. "Пожалуйста, помогите, пока следите за моим поведением", – написала Мария Машкова в соцсети.

Ранее артистка приняла участие в съемках сериала для популярного на Западе стримингового сервиса. Премьера киноленты с участием российской актрисы назначена на вторую половину июля. Мария Машкова чрезвычайно гордится тем, что ей удалось поработать с именитыми коллегами. Известно, что главную роль в сериале исполнила Натали Портман.

3 июля 2024, 20:41
Мария Машкова. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

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