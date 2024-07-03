Аниту Цой призвали отречься от России

Народная артистка России Анита Цой считает себя счастливым человеком, ведь она получила все, о чем можно только мечтать – крепкая семья и успешная карьера. При этом однажды у певицы была возможность стать мировой звездой, что было бы сопряжено с еще большими деньгами и большей ответственностью.

В недавнем интервью Анита Цой рассказала, что отказалась от такой перспективы. По словам певицы, свой выбор она сделала из-за невыполнимых условий. Помимо того, что ее призвали отречься от России, встал вопрос о том, чтобы бросить мужа и ребенка, которому на тот момент было всего пару лет. "Это было очень серьезная история", – вспомнила артистка.

Сегодня Анита Цой понимает, что если бы согласилась на такие условия, ее жизнь была совершенно иной. Более того, она хорошо представляет, что писали бы о ней, если бы она все-таки сделала выбор в пользу мировой известности. "[Сегодня] я думаю: Боже, как правильно все сложилось", – сказала певица.





Ранее Анита Цой назвала имя известного певца, которого считает своим главным конкурентом в шоу-бизнесе. По словам артистки, это соперничество всегда являлось частным и открытым. Слова исполнительницы хита "На восток" приводил женский журнал "Клео.ру".