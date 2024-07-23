Располневшая Камила Валиева в слезах обратилась к народу: "Выполнила все"

Камила Валиева впервые вышла на лед спустя полгода. В январе Спортивный арбитражный суд признал российскую фигуристку виновной в употреблении допинга на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях, и вернуться к ним Камила сможет только в конце следующего года.

Впрочем, решение суда касается только соревнований, а вот запретить Камиле участвовать в коммерческих проектах никто не может. Накануне фигуристка снова встала на коньки и предстала перед зрителями в образе главной героини шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Завершив представление, Валиева со слезами на глазах обратилась к людям.

"Я вышла на лед впервые почти за полгода. Наверное, это счастье. Это то, чего мне так не хватало. Я такая счастливая!" – эмоционально высказалась фигуристка.

Поддержала девушку и Навка. Двукратная чемпионка мира еще в день дисквалификации Камиллы заявила, что не оставит ее, поможет справиться и вернуться на лед. Татьяна отметила, что за полгода перерыва Камила не растеряла навыков и отлично выступила.

"Камила – большая умница, невероятная красотка! Выполнила все: и в паре каталась, и в поддержке с Александром Энбертом – для нее это первый опыт", – рассказала прославленная фигуристка.

Появление Валиевой на льду вызвало у зрителей неоднозначную реакцию. Многие отметили, что девушка располнела за несколько месяцев без тренировок. Впрочем, за нее быстро вступились поклонники и заявили, что стресс так повлиял на спортсменку и скоро она вернется в свою форму.





Напомним, на Олимпийских играх в Пекине разразился скандал из-за того, что в организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат. Сама девушка уверяла, что не принимала допинг, а триметазидин мог попасть к ней в еду, так как она пользовалась общей посудой с дедушкой, который принимает лекарства для "сердечников".

Ранее сообщалось, что Авербух отказался давать напутствия Валиевой, которая получила работу на ТВ.