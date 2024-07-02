Муж гонит набравшую вес Борщеву в спортзал

Все звезды в эти дни – в Сочи. Ведь тут проходит Международный кинофестиваль "Антарес". Это не только лучшие отечественные и мировые фильмы, но и спектакли, и творческие встречи, и концерты. Актриса Елена Борщева выбрала для посещения "Ночь пожирателей рекламы", которая прошла в рамках этого престижного форума. Там с ней и встретился корреспондент женского журнала "Клео.ру".

Елене Борщевой идет 44-й год. Но, кажется, она остается все такой же молодой и стройной, какой была 16 лет назад, когда начинала участвовать в клубном юмористическом проекте "Made in Woman", который позже сменил название на "Comedy Woman".

"У меня муж (Валерией Юшкевич – Прим. ред.) – фитнес-тренер, – говорит звезда. – Поэтому я, благодаря ему, и за питанием слежу, и спортом занимаюсь. Знаю, что и когда надо есть, чтобы не поправляться. Супруг одним своим видом мотивирует меня на здоровый образ жизни (смеется)".

Благоверный всегда оценивает Елену профессиональным взглядом.

"Так, ты поехала на "все включено", привезла на себе два килограмма, срочно в спортзал!" – цитирует Борщева заботливого мужа.

Чтобы быстро вернуться в хорошую форму, актриса считает съеденные калории. "Я примерно знаю калорийность продуктов, плюс ем небольшие порции, да и питание у меня сбалансированное. Муж меня научил, что на тарелке половину должны занимать овощи, четверть уходит на белки и еще четверть – это углеводы, типа каши. И если так питаться, обходясь без мучного и сладкого, то фигура не будет страдать".