Предательство Бена Аффлека выбило Лопес из колеи: на нее больно смотреть

Проблемы в семье Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в последнее время обсуждаются все чаще. Еще недавно актер и певица старательно пытались опровергнуть слухи: появлялись вместе на мероприятиях, ездили по семейным делам, посещали школьные события детей. Однако даже это не уберегло пару от провала.

В прошлом месяце появились слухи, что Бен присматривает для себя отдельное жилье. Тем же занята и его супруга. Стало известно, что "семейное гнездышко", которое оценивается в 60 миллионов долларов, они намереваются продать. Поклонники до последнего надеялись, что отношения в семье наладятся, ведь они оба так старались их восстановить, и Джей Ло даже отменила свой большой гастрольный тур, чтобы побыть с мужем.

Впрочем, в искренность певицы верили далеко не все и обвиняли ее в лицемерии. Аффлеку же сочувствовали и считали, что он пострадал от грубости и высокомерия супруги. Однако недавно ситуация кардинально изменилась.

Оказалось, что пока артистка отдыхала в Европе и думала, как быть дальше, Бен тайно вывез свои вещи из дома. Такого от актера не ожидали даже самые преданные фанаты, как, впрочем, и жена. Вернувшись домой, Дженнифер увидела пустые комнаты.

Накануне Лопес впервые появилась на публике с момента выходки Аффлека. Артистка выглядела подавленной и расстроенной. Конечно, певица старалась держать лицо, однако получалось у нее плохо. Поклонники отметили, что звезда даже впервые сменила стиль и надела не роскошные каблуки, а балетки на плоском ходу.

"Она выглядит просто сокрушенной", "Никогда не видел ее такой потерянной", "Ее выставляют злодейкой во всей этой истории, но кто знает, что происходит за закрытыми дверями?" – высказались пользователи Сети.

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