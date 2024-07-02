Новая правда о женатом любовнике Семенович шокировала народ: как жалко Аню

Совсем недавно стало известно, что Анна Семенович, которая тщательно прятала своего избранника, встречается с женатым мужчиной. Рассказала об этом сама супруга Дениса, которая вместе с сыном ждет благоверного в Германии. Кроме того, девушка по имени Марина сообщила, что у мужчины за душой ни гроша и все, что он имеет, куплено в кредит.

Сама Семенович не стала отрицать тот факт, что ее избранник имеет штамп в паспорте. Она заявила, что мужчина находится в процессе развода, но из-за того, что его супруга за границей, тянется все это очень долго. А вот слухи о финансовом положении своего возлюбленного Анна комментировать не стала.





Тогда за этот вопрос взялись журналисты и провели свое расследование, в результате которого выяснилось, что бизнесмен не такой уж и успешный, как до этого хвасталась Семенович. Оказалось, что за последний год у компании, которой владеет Денис, прибыль неожиданно снизилась. Кроме того, у мужчины накопились долги на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Также фирма избранника певицы проиграла суду и теперь должна выплатить порядка семи миллионов рублей.

Из-за финансового положения мужчины за Анну начали переживать ее знакомые. Так, известный продюсер Леонид Дзюник не исключает того факта, что Денис может быть с ней только из-за денег.

"Где гарантия, что он и с Аней так же не поступит, как с нынешней женой? И его проблемы с бизнесом, постоянные суды и миллионные долги – тоже не очень хорошая история", – высказался шоумен.

Сама Анна, впрочем, утверждала, что у нее и Дениса множество общих интересов. Как-то раз певица даже заговаривала о совместном ребенке.

Ранее сообщалось, что похищенную Анну Семенович едва не изнасиловали.