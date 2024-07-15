"Лейсан, я не люблю тебя": заявление Паши Воли шокировало поклонников.

Популярный комик и ведущий Павел Воля счастлив в браке с Лейсан Утяшевой уже 12 лет. Вместе супруги воспитывают сына и дочь. Несмотря на столь долгие отношения, паре удалось сохранить романтику и страсть в отношениях. Так, например, Павел постоянно признается жене в любви в эфире своих шоу, а гимнастка, в свою очередь, устраивает мужу сюрпризы.

Однако в этот раз признание Воли в своей авторской передаче "Шоу Воли" пошло не по плану. Гостями студии стали ведущие другого популярного проекта – "Утро на ТНТ", среди которых была и тезка Лейсан Утяшевой – Лейсан Тугушева. До этого девушка участвовала в "Лиге городов". Тогда она просила Павла больше не признаваться жене в любви публично.

"Официально заявлю на федеральном канале. Лейсан, я не люблю тебя. Нет, внимание! Ты же Лейсан? Лейсан, я не люблю тебя. Ляйсан, я люблю тебя", – не заставил себя ждать шоумен.

После заявления Воли возмутился его соведущий Илья Соболев. Он отметил, что слова Павла были слишком грубыми и лучше бы он общался с гостями помягче. Да и сама Тугушева заявила, что ее обидело выражение мужа Лейсан Утяшевой. После этого шоумен перефразировал свое заявление, из-за чего снова попал под критику.

Тут не выдержал уже сам Воля и заявил, чтобы оставили его в покое. Павел вспомнил, что в "Лиге городов" Тугушева шутила о том, что у них ничего не выйдет, якобы воспринимая постоянные признания в любви Воли на свой счет. А теперь насели на него в его же передаче, возмущался комик.

"Так, все! Не путайте, мне еще домой возвращаться", – поставил точку в этом диалоге шоумен.

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