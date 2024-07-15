Вся опухшая и помятая: перебравшая с выпивкой Семенович шокировала своим видом

Известная певица Анна Семенович старательно пытается похудеть. Она отказалась от вредной еды, занимается спортом и использует российский аналог популярного препарата, с помощью которого сейчас худеют все звезды. Кроме того, исполнительница хита "Гладиолусы" решила отказаться и от алкоголя. Однако накануне все же сорвалась и ушла в отрыв.

Впрочем, минутная слабость аукнулась Семенович утром. Певица проснулась с раскалывающейся головой. А ведь у нее запланированы неотложные дела, по которым пришлось ехать опухшей и помятой.

"Вчера кто-то перегулял, есть такой человек тут один. У кого-то сегодня лютое похмелье, помираю. Но ничего, сейчас еду на татуаж. Ребят, как в таком состоянии делать татуаж – я не знаю", – рассуждает артистка в своем блоге.





Известно, что скоро Семенович уезжает в отпуск. Чтобы не везти с собой целую сумку косметики, она решила сделать мейкап заранее у косметолога. На море звезда собралась со своим бойфрендом, которого зовут Денис. Известно, что с мужчиной Анна встречается уже год, но тщательно скрывала его от лишних глаз. Однако недавно стало известно, что избранник артистки все еще женат.

Во избежание сплетен певица поспешила рассказать обо всем самостоятельно. Она заявила, что знала о статусе Дениса изначально. Дело в том, что он находится в процессе развода, просто в Германии, где живет его супруга, расторжение брака длится дольше, чем мы привыкли, сообщила Анна.

Ранее Семенович рассказала, чем соблазняла своего женатого избранника. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".