Григорьев-Апполонов раскрыл тайну названия группы "Иванушки International"

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко основал в середине 90-х группу "Иванушки International". Первые несколько лет коллектив состоял из Андрея Григорьев-Апполонов, Кирилла Андреева и Игоря Сорина. Последний скончался в 1998-м, и его заменил Олег Яковлев. Но и этот артист ушел из жизни рано – в 2013-м. Тогда в коллективе появился Кирилл Туриченко, который выступать и по сей день.

За 30 лет своего существования группа "Иванушки" завоевала сердца множества поклонников, которые знают их песни наизусть. Но не все знают историю происхождения столь необычного названия коллектива.

Первая часть названия, "Иванушки", не вызывает вопросов – артисты, очевидно, выбрали самое распространенное русское имя, чтобы подчеркнуть свою национальную принадлежность. Однако "International" в названии вызывает интерес. В недавнем интервью Андрей Григорьев-Апполонов объяснил:

"Это такое стебалово. Знаешь, как ларек стоит перекошенный где-то, и там "Супермаркет" написано. Вот, из этой серии. Ничего такого. Просто для сочности".

При этом, по словам Григорьева-Апполонова, коллектив первые полгода выступал без ставшего привычным для всех названия. "На [первых] концертах названия меняли. А потом, как [назвали] "Иванушки International", сразу все поплыло", – рассказал артист.