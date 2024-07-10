Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья

В настоящий момент 75-летняя Людмила Поргина отдыхает в солнечной Болгарии, где она восхищается уровнем жизни ровесников. В недавней беседе с прессой артистка призналась, что с радостью наблюдает, как местные пожилые люди по-настоящему наслаждаются жизнью, не отказывая себе практически ни в чем. Артистка отметила: там пенсионеры получают по тысяче долларов каждый месяц.

Людмила Андреевна, делясь своими впечатлениями о поездках по России, подчеркнула низкий размер пенсии многих россиян. Мол, немало мест, где люди "живут на копейки", довольствуясь лишь тем, что насажали в огородах. Знаменитость считает это ненормальным.

"А ведь в пожилом возрасте, наоборот, хочется <...> веселья какого-то", – сказала вдова Николая Караченцова.

Также Поргина похвасталась своей большой пенсией. По словам артистки, она получает около 56 тысяч рублей, из которых 32 тысячи являются надбавкой от мэра столицы. Как отметила Людмила Андреевна, ее именитые коллеги из Санкт-Петербурга вовсе не получают настолько большие пенсии.

Выходит, без московской надбавки на счет Людмилы Поргиной ежемесячно поступало бы только 23 тысячи рублей.