Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно?Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? Как получить заем онлайнКак получить заем онлайн Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрануСнова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницыСтарого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы

Лента новостей

Среда 10 июля

22:24Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья 20:49Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть 18:00Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем 16:30Устал скитаться по Европе: отвернувшийся от России Меладзе просится обратно 14:30Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая 13:30Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото" 12:29Летний спортивный стиль 2024: обзор актуальных тенденций и базовых предметов гардероба 11:30Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко 10:31Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником 08:34Счастливая Брухунова показала округлившийся животик: Петросян снова станет папой? 04:00Онкобольная Кейт Миддлтон с тяжелым сердцем сделала заявление: "Карьера подходит к концу" 01:01"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак 23:47Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года 22:01"Он ей должен": Лопес намерена отобрать половину состояния Аффлека после развода 20:08"Знаю, как она страдала": Кудрявцева назвала имя любовницы мужа Алсу 19:53Крупа маш: польза и вред для организма 18:00Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех 16:34Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей 16:30Пользователей Сети шокировало то, что сделала с собой дочь Волочковой: пошла по стопам матери 14:30Отношения платонические: 18-летняя Аврора Киба крутит Лепсом, как хочет 13:30Бородина подняла на смех попросившего у нее прощения Курбана Омарова: "Не жди ничего" 11:36У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать 10:30Уличенный в измене Абрамов приготовил жене страшную месть: Алсу боится за свое будущее 08:40Никак не оставит в покое: Пугачева решила доконать онкобольного Кушанашвили 04:00Стало известно имя отца беременной Марго Робби на фоне слухов о романе с Бредом Питтом 01:00Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь 22:44Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года 22:01Цыганова рассказала, что Пугачева "погрязла в содомии" 20:03Водонаева пристыдила экс-мужа Бородиной, вывалив наружу горькую правду 18:00"Помрет через несколько часов": россияне ломанулись взглянуть на последние кадры Кушанашвили 16:30Кольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимым 14:49Гороскоп для женщины Стрелец на сентябрь 2024 года 14:30Волочкова закатила скандал и решила судиться: "Я — главная балерина страны!" 13:30Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? 11:30Женившийся недавно Курбан Омаров сознался в измене: "Я ошибся" 10:31Как получить заем онлайн 10:30В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел 08:49"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни 08:39Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул 04:07Элегантность и знание этикета как главная валюта успеха 00:00Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог 20:07Гороскоп для женщины-Скорпиона на сентябрь 2024 года 18:08Летний яркий маникюр 2024 года: идеи оригинальных и стильных дизайнов 18:00Нумерологический разбор Романа Костомарова 12:00Развод Нюши: как по дате рождения определить потенциал измен в отношениях 09:41Можно ли пить воду перед сдачей крови: полезные советы и рекомендации 06:02Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту 00:05Топ-10 косметологических процедур для лица 23:42Гороскоп для женщины-Весы на сентябрь 2024 года 21:00Как наладить отношения со свекровью: советы и рекомендации
1370
800
true

Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья

Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья

Заслуженная артистка Людмила Поргина обеспокоена пенсионным обеспечением пожилых людей в России.

В настоящий момент 75-летняя Людмила Поргина отдыхает в солнечной Болгарии, где она восхищается уровнем жизни ровесников. В недавней беседе с прессой артистка призналась, что с радостью наблюдает, как местные пожилые люди по-настоящему наслаждаются жизнью, не отказывая себе практически ни в чем. Артистка отметила: там пенсионеры получают по тысяче долларов каждый месяц.

Людмила Андреевна, делясь своими впечатлениями о поездках по России, подчеркнула низкий размер пенсии многих россиян. Мол, немало мест, где люди "живут на копейки", довольствуясь лишь тем, что насажали в огородах. Знаменитость считает это ненормальным.

"А ведь в пожилом возрасте, наоборот, хочется <...> веселья какого-то", – сказала вдова Николая Караченцова.

Также Поргина похвасталась своей большой пенсией. По словам артистки, она получает около 56 тысяч рублей, из которых 32 тысячи являются надбавкой от мэра столицы. Как отметила Людмила Андреевна, ее именитые коллеги из Санкт-Петербурга вовсе не получают настолько большие пенсии. 

Выходит, без московской надбавки на счет Людмилы Поргиной ежемесячно поступало бы только 23 тысячи рублей. 

10 июля 2024, 22:24
Людмила Поргина. Фото: YouTube / @otkroitedavid
Дмитрий Алексеев
teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть

Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть
Мария Погребняк рассказала о встрече с маньяком.

Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем

Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем
Жена актера поделилась свежей фотографией, на которой поклонники не узнали Кирилла.

Устал скитаться по Европе: отвернувшийся от России Меладзе просится обратно

Устал скитаться по Европе: отвернувшийся от России Меладзе просится обратно
Обнищавший артист скучает по концертам.

Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото"

Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото"
Психолог ввязалась в скандал, который развернулся вокруг развода Алсу.

Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко

Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко
Долгое время ходят слухи о том, что артистка рассталась со своим гражданским мужем.

Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником

Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником
Сми сообщают о том, что певица закрутила роман.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева