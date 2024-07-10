Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть

В недавнем выпуске шоу "Чат на чат" 35-летняя Мария Погребняк поделилась воспоминаниями о неприятном эпизоде из детства. Она рассказала, что, когда ей было семь лет, она столкнулась с извращенцем. Мужчина в плаще на голое тело поджидал девочку по дороге в школу, причем несколько раз.

По словам Марии, в первый раз она очень испугалась, однако в следующий раз не стала отводить взгляд от мужчины. "[Во] второй раз решила рассмотреть", – призналась Погребняк. Когда извращенец снова оголился перед девочкой, та продемонстрировала равнодушие, что очень его очень обидело. После того раза маньяк, нападении которого едва ли не стали регулярными, больше не появлялся.

Правда, этот инцидент Мария Погребняк не может назвать самым пугающим в ее жизни. Блогерша также рассказала, что на нее и ее мать набросился маньяк. К счастью, родительница смогла дать отпор мужчине. Под рукой оказалось бревно, которое стало для них спасением.

Напомним, ранее стало известно о четвертой беременности Марии Погребняк. После развода с известным футболистом у блогерши появился новый возлюбленный, который и станет отцом ребенка.