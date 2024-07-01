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Раскаявшийся Никита Кологривый поплатился за пьяный дебош

Раскаявшийся Никита Кологривый поплатился за пьяный дебош

В “Шоу Воли” на телеканале ТНТ звезда сериала “Слово пацана” Никита Кологривый признался, что лишился нескольких контрактов из-за недавнего инцидента.

В конце марта 29-летний актер отдыхал в ресторане в родном городе Новосибирске, но обычный ужин пошел не по плану. Кологривый слишком много выпил и устроил дебош, в ходе которого укусил за ногу официантку. Из-за скандала актер на целую неделю угодил в СИЗО, где успел обдумать свою “идиотскую шутку”.

Несмотря на то, что дебошир переосмыслил свое поведение и принес за него извинения, последствия скандала были уже необратимы. Кологривый признался, что многие режиссеры начали его побаиваться, а от некоторых проектов его просто отстранили. Актер выразил уверенность, что в продолжение сериала “Слово пацана” его не позовут.

Напомним, в нашумевшей криминальной драме Никита Кологривый сыграл лидера преступной группировки по прозвищу Кащей. Актер сумел получить роль в громком проекте, несмотря на нестандартную внешность. В эфире “Шоу Воли” ведущие поиронизировали над неправильным прикусом Кологривого и с помощью фоторедактора создали портрет актера с голливудской улыбкой. Однако сам Никита считает свои особенности не недостатками, а достоинствами: “Эти зубы, моя отличительная черта, изюминка!” – ответил он Павлу Воле и Илье Соболеву в "Шоу Воли".

1 июля 2024, 21:00
Никита Кологривый. Фото: YouTube / @kinovdetalyah
Дмитрий Алексеев
Rutube / "Шоу Воли"✓ Надежный источник

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