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Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили

Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили

Певица оставила мужа в США, а сама приехала на гастроли с мужчиной.

Недавно певица Кристина Орбакайте объявила небольшой концертный тур по Израилю. Артистка прибыла в страну на четыре дня и выступила в четырех городах. Однако удивили ее шоу не столько масштабом, сколько пустыми залами. Артистка сама засветила свободные кресла, хвастаясь видео с выступления. Поклонники же отмечали, что на концертах не было ничего нового, за исключением песни "Алла будет петь", которую Кристина выпустила в прошлом году. 

Кроме того, выяснилось, что дочь Аллы Пугачевой боится выступать в Израиле и наняла для сопровождения телохранителя. На некоторых, попавших в Сеть роликах видно, как певица спускается к зрителям, а за ней следует высокий мужчина с бейджиком. Он постоянно прятался от камер и софитов. Когда Орбакайте останавливалась, он присаживался, чтобы остаться незамеченным. 

Напомним, дочь Примадонны прибыла на Святую землю 26 июня. Послушать песни Орбакайте можно было в среднем за семь тысяч рублей. Однако даже за такую цену певица не смогла собрать полные залы, за что пользователи Сети высмеяли артистку. Ведь в России билеты на ее концерты расхватывали, словно горячие пирожки, и "солдаут" объявляли за несколько месяцев до выступления. 

Ранее сообщалось, что обидевшаяся на россиян Орбакайте закатила публичную истерику. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру". 

1 июля 2024, 20:00
Кристина Орбакайте. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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