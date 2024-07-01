Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала"

Буквально вчера певица Алсу без капли жалости прошлась по любовнице своего мужа. Не называя имен и фамилий, артистка окрестила разлучницу представительницей "древнейшей профессии", лгуньей и лицемеркой. Однако и без того все поняли, что исполнительница имеет в виду Анастасию Решетову, которую все обвиняют в связи с Яном Абрамовым.

После такого шума вокруг своей фамилии было бы логично предположить, что экс-возлюбленная репера Тимати на какое-то время пропадет из публичного пространства и дождется, пока скандал поутихнет. Тем более что она уже скрыла комментарии в своем блоге без возможности оставить новые. Однако оказалось, что Решетова и не собирается молча выслушивать обвинения.





После публичных унижений от Алсу бывшая возлюбленная репера Тимати вышла на связь. Она опубликовала в блоге рассуждения на тему своих ошибок, которые пользователи Сети трактовали по-разному. А некоторые увидели в комментарии Анастасии ответ исполнительнице хита "Зимний сон".

"Раньше я сильно недооценивала один ключевой момент в любом деле – это фокус. Например, эффективность моей тренировки мгновенно изменилась в тот момент, когда я направила всю свою концентрацию на мяч. В нашем динамичном мире с его бесконечным потоком не всегда значимой информации очень легко отвлекаться от действительно важных задач", – заявила блогерша.

После таких речей от Решетовой многие поклонники решили, что она и вовсе не испытывает стыд и вину за то, что семья артистки распалась. Сама же Анастасия не так давно заявляла, что даже не смотрит на несвободных мужчин, и они ее совсем не интересуют. Кроме того, модель давно в отношениях и вовсю готовится к браку с любимым, заявила в блоге бывшая избранница Тимати.

Ранее сообщалось, что Абрамов всеми силами старается спасти "тонущую" Решетову, которая, по информации некоторых источников, ждет от него ребенка. Сообщается, что именно беременность Анастасии стала последней каплей для Алсу, которая только сейчас решила развестись с изменяющим долгие годы супругом.