Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину?

Совсем недавно Валерий Леонтьев сделал заявление об уходе со сцены. 75-летний певец отметил, что уже не в том возрасте, чтобы "прыгать" с микрофоном в руках, и решил уйти на покой. Однако накануне народного артиста России вновь заметили поющим. Он выступал на частной вечеринке некоего бизнесмена, за которую ему якобы заплатили 15 миллионов рублей.

Ради быстрого заработка Леонтьев даже прилетел в Россию из США, где живет с 2022 года. Тогда артист поселился на своей вилле в Майами и стал вести непубличный образ жизни. Несколько раз артист все же приезжал в Россию, но тайно. А так как о своей позиции Валерий Яковлевич не говорил, многие посчитали, что он, как и некоторые другие звезды, предал Родину. Поговаривали, якобы артист планирует избавиться от недвижимости в столице и на полученные деньги безбедно проживать пенсию за океаном. Некоторые уверяли, что Леонтьев уже получил американское гражданство.





На фоне всех этих слухов приехавшего накануне в Россию исполнителя осудили. Общественность заговорила о том, что Леонтьеву нужно запретить въезд в страну, чтобы у него не было возможности зарабатывать легкие деньги и увозить их за границу.

Сам Леонтьев, как правило, не обращает внимания на сплетни о себе и не комментирует их. Но в этот раз решил прояснить ситуацию. Он отметил, что имеет только одно гражданство – российское, Родину свою очень любит и предавать не собирается. Исполнитель хита "Дельтаплан" попросил поклонников не верить сплетням о нем.

"Моему зрителю, которому я остаюсь верен до конца, я всегда все скажу сам", – сделал громкое заявление артист.

Ранее 82-летний Лев Лещенко рассказал, что может уйти со сцены.