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Понедельник 1 июля

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Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место

Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место

Певица заявила, что не любит вранье и лицемерие.

Тема развода певицы Алсу вот уже месяц "гремит" и обсуждается общественностью. Сначала артистка сдерживалась и молчала на этот счет, но недавно подтвердила слухи о том, что ее супруг Ян Абрамов изменял ей с Анастасией Решетовой. Исполнительница назвала модель лгуньей и "девушкой с низким социальным статусом". Последнее выражение поняли не все, и тогда звезда решила расставить все точки над "i", при этом совершенно не стеснялась в выражениях.

"Конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью... Еще таких называют представительницами древнейшей профессии", – высказалась артистка.

Все это произошло после слов Решетовой о том, что у нее  "аллергия" на несвободных мужчин. Алсу не выдержала и публично высказала все, что думает о бывшей избраннице репера Тимати. Многодетная мама отметила, что не выносит ложь и лицемерие, и даже у таких, как она, иногда заканчивается терпение.

Алсу и Ян Абрамов. Фото: соцсети/@alsou_a

Напомним, в похожей ситуации Анастасия Решетова уже оказывалась. Около десяти лет назад она закрутила роман с Тимати, от которого на тот момент ждала ребенка Алена Шишкова. Сама модель уверяет, что вступила с исполнителем в отношения уже после того, как музыкант расстался с матерью своей дочери.

Ранее сообщалось, что "затравленная" со всех сторон Решетова решилась на отчаянный шаг.

1 июля 2024, 10:40
Алсу. Фото: скриншот YouTube /@PodolskayaOfficial
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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