Каковы шансы Кологривого сыграть Жириновского в новом сериале?

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Снова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизниСнова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизни "Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрыватьТайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать

Лента новостей

Суббота 8 июня

12:37Каковы шансы Кологривого сыграть Жириновского в новом сериале? 09:09Почему появляются язвы во рту: причины и способы лечения 04:43Счастье уже близко: эти 3 знаки зодиака встретят свою любовь в июне 01:36Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши" 22:11Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина" 21:33"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак 21:07Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу 20:53Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения 20:07"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ 19:13Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 18:08Борющаяся с зависимостью певица МакSим предстала в непривычном для публики виде 16:49"Петр бы этого не допустил": родные Заворотнюк выступили с важным заявлением 16:40Как приготовить салат с грибами и курицей: простой и вкусный рецепт 14:42Стриженова на эмоциях высказала все что думает о своем муже: не стала сдерживаться 13:4061-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену 12:35Жена Джигана заявила о пятой беременности: "Еще одну" 11:19Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно 10:48Дмитрий Маликов представил молодую невесту, ровесницу дочери: "Это любовь" 10:07В Сети обсуждают скорую свадьбу оскандалившейся Ивлеевой 09:43Гороскоп для женщины Весы на август 2024 года 09:25С двумя мужчинами одновременно: узнавшая о свадьбе Харламова Асмус пустилась во все тяжкие 08:38Всплыла правда о романе Мии Бойки с женатым любовником: больше не скрыть 04:1257-летняя Штурм устроила пикантную фотосессию на пляже: "Песок заваливался во все дырочки" 01:41Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону 22:29"Нет искренности": вот почему у Ивлеевой нет друзей в шоу-бизнесе 22:03Клава Кока улетела из России после скандала 21:05"В колхозе девки лучше поют": у чахнущей без России Лободы проблемы с голосом 20:33Отдых в летней столице: рейтинг отелей в Сочи 20:07Гарик Харламов женился в третий раз 19:27Успенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 18:41Диета при гастрите желудка: что можно и что нельзя 18:33"Нельзя было": поступок вдовца Заворотнюк вызвал изумление 16:24Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха 14:41Анна Семенович предъявила нового бойфренда: младше на 7 лет и пухленький 13:4741-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 12:31Склонившаяся перед иконой Лера Кудрявцева сообщила печальную новость: "Помогите!" 11:19С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных" 10:42Бузова выложила компромат на раскритиковавшую ее Собчак: полуголая валяется на полу 09:40Лечили диковинными фруктами и молитвами: появились новые подробности борьбы Заворотнюк с раком 09:07Повторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 08:39Увезет Милу в США: вот какую судьбу приготовил муж Заворотнюк для младшей дочери актрисы 04:204 типа женщин от которых бегут все мужчины - проверь себя! 01:20Варнава разделась перед камерами из-за денег: осталась без всего 23:15Киркоров выдал правду об иске к Успенской: дело не в деньгах 22:48Гороскоп для женщины Девы на август 2024 года 22:20Буланова возмущена реакцией на откровенный наряд Бузовой на концерте: Глупость! 21:54Безалкогольный мохито в домашних условиях: классический рецепт и советы по приготовлению напитка 21:33Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление 20:39Володина назвала самый уязвимый женский возраст 19:38Военный аналитик вступился за затравленную Бузову: Предлагаю всем закрыть рот
1370
800
true

Каковы шансы Кологривого сыграть Жириновского в новом сериале?

Каковы шансы Кологривого сыграть Жириновского в новом сериале?

Никита Кологривый все-таки может появиться в сериале про российского политика.

Планируемый сериал о Владимире Жириновском, основателе и долголетнем лидере ЛДПР, обещает стать одним из значимых проектов в российском кинематографе. В настоящий момент создатели обсуждают, кого из актеров следует пригласить для реализации идеи. Недавно авторы вновь вернулись к кандидатуре 29-летнего актера Никиты Кологривого. Ожидается, что он сыграет Жириновского в молодости.

О том, что Кологривого рассматривают на роль и у него высокие шансы ее получить, рассказал нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на Петербургском международном экономическом форуме. По словам председателя партии, имеющаяся команда состоит из профессионалов, в том числе представителей Первого канала.

Кстати, пока неизвестно, кто будет режиссировать проект и кто исполнит роль Жириновского в более зрелом возрасте. Создатели сериала стремятся к достоверному и глубокому изображению жизни и деятельности лидера Либерально-демократической партии России.

Ранее звезда проекта "Битва экстрасенсов" Влад Череватый высказался о пророческом таланте Владимира Жириновского. Слова медиума приводил женский журнал "Клео.ру".

8 июня 2024, 12:37
Никита Кологривый. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
РИА Новости✓ Надежный источник

Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши"

Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши"
Актриса получила невероятную популярность после выхода сериала, но после перестала появляться на экране.

Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина"

Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина"
Психолог нашла простое объяснение одиночеству Виктории Бони

"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак

"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак
Алена Блин призналась, что мечтает пообщаться с президентом России.

Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу

Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу
Полина Гагарина рассказала, как относится к артисту.

Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения

Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения
Полина Гагарина честно рассказала о том, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ

"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ
Пелагея наругала персонал форума.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу