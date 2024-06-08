Каковы шансы Кологривого сыграть Жириновского в новом сериале?

Планируемый сериал о Владимире Жириновском, основателе и долголетнем лидере ЛДПР, обещает стать одним из значимых проектов в российском кинематографе. В настоящий момент создатели обсуждают, кого из актеров следует пригласить для реализации идеи. Недавно авторы вновь вернулись к кандидатуре 29-летнего актера Никиты Кологривого. Ожидается, что он сыграет Жириновского в молодости.

О том, что Кологривого рассматривают на роль и у него высокие шансы ее получить, рассказал нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на Петербургском международном экономическом форуме. По словам председателя партии, имеющаяся команда состоит из профессионалов, в том числе представителей Первого канала.

Кстати, пока неизвестно, кто будет режиссировать проект и кто исполнит роль Жириновского в более зрелом возрасте. Создатели сериала стремятся к достоверному и глубокому изображению жизни и деятельности лидера Либерально-демократической партии России.

Ранее звезда проекта "Битва экстрасенсов" Влад Череватый высказался о пророческом таланте Владимира Жириновского. Слова медиума приводил женский журнал "Клео.ру".