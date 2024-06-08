Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Снова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизниСнова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизни "Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрыватьТайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать

Лента новостей

Суббота 8 июня

01:36Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши" 22:11Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина" 21:33"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак 21:07Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу 20:53Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения 20:07"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ 19:13Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 18:08Борющаяся с зависимостью певица МакSим предстала в непривычном для публики виде 16:49"Петр бы этого не допустил": родные Заворотнюк выступили с важным заявлением 16:40Как приготовить салат с грибами и курицей: простой и вкусный рецепт 14:42Стриженова на эмоциях высказала все что думает о своем муже: не стала сдерживаться 13:4061-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену 12:35Жена Джигана заявила о пятой беременности: "Еще одну" 11:19Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно 10:48Дмитрий Маликов представил молодую невесту, ровесницу дочери: "Это любовь" 10:07В Сети обсуждают скорую свадьбу оскандалившейся Ивлеевой 09:43Гороскоп для женщины Весы на август 2024 года 09:25С двумя мужчинами одновременно: узнавшая о свадьбе Харламова Асмус пустилась во все тяжкие 08:38Всплыла правда о романе Мии Бойки с женатым любовником: больше не скрыть 04:1257-летняя Штурм устроила пикантную фотосессию на пляже: "Песок заваливался во все дырочки" 01:41Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону 22:29"Нет искренности": вот почему у Ивлеевой нет друзей в шоу-бизнесе 22:03Клава Кока улетела из России после скандала 21:05"В колхозе девки лучше поют": у чахнущей без России Лободы проблемы с голосом 20:33Отдых в летней столице: рейтинг отелей в Сочи 20:07Гарик Харламов женился в третий раз 19:27Успенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 18:41Диета при гастрите желудка: что можно и что нельзя 18:33"Нельзя было": поступок вдовца Заворотнюк вызвал изумление 16:24Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха 14:41Анна Семенович предъявила нового бойфренда: младше на 7 лет и пухленький 13:4741-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 12:31Склонившаяся перед иконой Лера Кудрявцева сообщила печальную новость: "Помогите!" 11:19С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных" 10:42Бузова выложила компромат на раскритиковавшую ее Собчак: полуголая валяется на полу 09:40Лечили диковинными фруктами и молитвами: появились новые подробности борьбы Заворотнюк с раком 09:07Повторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 08:39Увезет Милу в США: вот какую судьбу приготовил муж Заворотнюк для младшей дочери актрисы 04:204 типа женщин от которых бегут все мужчины - проверь себя! 01:20Варнава разделась перед камерами из-за денег: осталась без всего 23:15Киркоров выдал правду об иске к Успенской: дело не в деньгах 22:48Гороскоп для женщины Девы на август 2024 года 22:20Буланова возмущена реакцией на откровенный наряд Бузовой на концерте: Глупость! 21:54Безалкогольный мохито в домашних условиях: классический рецепт и советы по приготовлению напитка 21:33Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление 20:39Володина назвала самый уязвимый женский возраст 19:38Военный аналитик вступился за затравленную Бузову: Предлагаю всем закрыть рот 17:35Шаляпин назвал Гузееву глупой: Я против унижения людей 16:35"Попала в лапы": Бородина публично отчитала Нюшу за ее ошибку в браке с Сивовым 15:32Гороскоп на август 2024 года для женщины Лев
1370
800
true

Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши"

Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда

Актриса получила невероятную популярность после выхода сериала, но после перестала появляться на экране.

Одна роль в сериале полностью изменила жизнь актрисы Марии Бересневой. После выхода "Маргоши" артистку, воплотившую главную героиню, стали звать в разные проекты и на интервью. Особенно внимательно поклонники следили за ее личной жизнью.

Известно, что на момент выхода нашумевшего сериала актриса уже дважды была в браке. Первым избранником Марии стал предприниматель Гурам Кофенлу. С ним знаменитость обменялась кольцами в 2002 году и почти сразу родила первенца – сына Никиту. Однако спустя несколько месяцев после появления на свет наследника супруги расстались.

Во второй раз Мария заключила брак со спортсменом Николаем Берсеневым. Однако боксер так и не смог понять профессию жены, и супруги развелись спустя два года совместной жизни. В тот период вокруг главной героини "Маргоши" ходило множество слухов: Марии приписывали романы с разными мужчинами, а сама актриса только открещивалась от них.

Впрочем, семьей девушка все же обзавелась, но в этот раз старательно скрывает имя супруга. Два года назад Береснева снова стала мамой. На свет появилась дочь. Позже знаменитость жаловалась, что после родов страшно располнела и пришлось срочно приходить в форму.

Мария Береснева. Фото: соцсети/@berseneza

Сейчас актриса постепенно возвращается к карьере. В настоящий момент она задействована сразу в нескольких театральных спектаклях: "Вий", "Любовь и голуби" и "Жених по объявлению". Кроме того, в этом году выйдет сериал "Райский" с участием Бересневой.

Ранее женский журнал "Клео.ру" писал о том, как сейчас живут и выглядят актрисы сериала "Деффченки".

8 июня 2024, 01:36
Мария Береснева. Фото: скриншот YouTube /@ctctv
Елизавета Федорова
News.ru✓ Надежный источник

Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина"

Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина"
Психолог нашла простое объяснение одиночеству Виктории Бони

"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак

"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак
Алена Блин призналась, что мечтает пообщаться с президентом России.

Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу

Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу
Полина Гагарина рассказала, как относится к артисту.

Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения

Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения
Полина Гагарина честно рассказала о том, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ

"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ
Пелагея наругала персонал форума.

Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь

Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь
Анастасия Волочкова считает, что на ней многие пиарятся.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу