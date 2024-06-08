Дважды развелась и страшно располнела: вот как сейчас живет пропавшая с экранов звезда "Маргоши"

Одна роль в сериале полностью изменила жизнь актрисы Марии Бересневой. После выхода "Маргоши" артистку, воплотившую главную героиню, стали звать в разные проекты и на интервью. Особенно внимательно поклонники следили за ее личной жизнью.

Известно, что на момент выхода нашумевшего сериала актриса уже дважды была в браке. Первым избранником Марии стал предприниматель Гурам Кофенлу. С ним знаменитость обменялась кольцами в 2002 году и почти сразу родила первенца – сына Никиту. Однако спустя несколько месяцев после появления на свет наследника супруги расстались.

Во второй раз Мария заключила брак со спортсменом Николаем Берсеневым. Однако боксер так и не смог понять профессию жены, и супруги развелись спустя два года совместной жизни. В тот период вокруг главной героини "Маргоши" ходило множество слухов: Марии приписывали романы с разными мужчинами, а сама актриса только открещивалась от них.

Впрочем, семьей девушка все же обзавелась, но в этот раз старательно скрывает имя супруга. Два года назад Береснева снова стала мамой. На свет появилась дочь. Позже знаменитость жаловалась, что после родов страшно располнела и пришлось срочно приходить в форму.





Сейчас актриса постепенно возвращается к карьере. В настоящий момент она задействована сразу в нескольких театральных спектаклях: "Вий", "Любовь и голуби" и "Жених по объявлению". Кроме того, в этом году выйдет сериал "Райский" с участием Бересневой.

Ранее женский журнал "Клео.ру" писал о том, как сейчас живут и выглядят актрисы сериала "Деффченки".