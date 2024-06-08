Может не вернуться на сцену: Селин Дион страдает из-за тяжелого заболевания

В недавнем интервью Селин Дион поделилась подробностями о своем состоянии здоровья, которое серьезно повлияло на ее способность петь. Певица рассказала о своем редком неврологическом заболевании – синдроме "жесткого человека", который она обнаружила у себя в 2022 году. Это заболевание вызывает не только жесткость в туловище и конечностях, но и интенсивные мышечные спазмы, что существенно усложняет контроль над голосом.

Певица объяснила, что изначально заметила симптомы во время турне в 2008 году. С течением времени управление голосом стало все более затруднительным. Селин призналась, что первые проявления она почувствовала в горле, и изначально думала, что ситуация не столь серьезна. Однако вскоре спазмы и жесткость стали значительной проблемой, распространяясь на руки и ноги. Она упомянула, что спазмы настолько сильные, что могут даже привести к переломам ребер.

Из-за этих симптомов Селин Дион пришлось отменить свое шоу в Лас-Вегасе в 2021 году и последующий мировой тур "Courage". Несмотря на интенсивную терапию, которую она проходит пять дней в неделю, певица признается, что не уверена в возможности вернуться к выступлениям. Она подчеркнула, что не может с уверенностью сказать, когда или сможет ли вообще возобновить свою карьеру.

В дополнение к этому Селин Дион также принимает участие в документальном фильме "Я: Селин Дион", который будет выпущен на Amazon Prime Video и предоставит более глубокий взгляд на ее жизнь с синдромом жесткого человека.