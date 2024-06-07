Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина"

Российская телезвезда Виктория Боня в начале 2024 года сообщила о расставании со своим молодым предпринимателем-партнером. Она не раскрыла причины разрыва, но упомянула, что устала от романов с "мальчиками". Психолог Мария Макаренко попыталась объяснить одиночество знаменитости.

Эксперт охарактеризовала Викторию Боню как женщину с истерически-нарциссическим типом личности. По словам психолога, блогерше свойственна непостоянство в поведении – она быстро влюбляется и быстро теряет интерес к партнерам. Макаренко заметила, что Боня умеет привлекать состоятельных мужчин, так как может возбуждать их эмоции. Однако она часто меняет партнеров, поскольку ей важно получать новые впечатления, и она не способна построить длительные прочные отношения.

Кроме того, эксперт отметила, что Виктория Боня является очень привлекательной женщиной, следит за своей внешностью и демонстрирует любовь к себе, что также притягивает мужчин. В 2023 году она даже сделала пластическую операцию, чтобы, по ее мнению, выглядеть более привлекательно.

Психолог также подчеркнула, что у Виктории Бони хорошо развита "внутренняя женщина", и этого состояния может достичь любая представительница прекрасного пола.