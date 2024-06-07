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Всплыла правда о романе Мии Бойки с женатым любовником: больше не скрыть

Всплыла правда о романе Мии Бойки с женатым любовником: больше не скрыть

Артистка разоткровенничалась на глазах у публики.

27-летняя артистка Мия Бойка старательно скрывает свою личную жизнь от лишних глаз, что только подогревает любопытство ее поклонников. Социальные сети звезды подписчики изучают под микроскопом и стараются увидеть на фото и видео певицы следы мужчины. Так, недавно появились слухи, что Мия закрутила роман с продюсером Юрием Киселевым.

Именно он зимой выкупил контракт Бойки за тридцать миллионов рублей у T-Killah. После расставания Киселева с Люсей Чеботиной парочка и вовсе начала везде ходить вместе. А когда Мия с Юрием спели песню "Не перестану верить в любовь", поклонники окончательно убедились, что у них роман. Хит появился на музыкальных платформах ровно в тот день, когда Чеботина выпустила композицию "За бывшего".

Сами знаменитости, впрочем, комментировать свои возможные отношения отказываются, чем еще больше раззадоривают публику. Однако на прошедшей вчера вечеринке в рамках ПЭМФ-2024, куда была приглашена артистка, она приоткрыла завесу тайны и сделала заявление, которое многих шокировало. Мия рассказала о расставании с женатым мужчиной.

"Я предложила встретиться, а потом он написал, что сошелся со своей женой. Свои эмоции я вложил в песню, буквально за 5 минут мне пришли в голову куплет, мотив и музыка. , – рассказала артистка.

Ранее в отношениях с женатым мужчиной признавалась Ксения Бородина. Она рассказала, что вместе с этим человеком уже два года.

7 июня 2024, 08:38
Мия Бойка. Фото: соцсети/@miaboyka
Елизавета Федорова
СтарХит✓ Надежный источник

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