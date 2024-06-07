57-летняя Штурм устроила пикантную фотосессию на пляже: "Песок заваливался во все дырочки"

Наталья Штурм – одна из самых эпатажных звезд отечественной эстрады. Певица прославилась скандальными заявлениями и провокационными выходками. А ее поклонников уже сложно удивить откровенными снимками или оголяющими тело нарядами. В этот раз исполнительница хита "Школьный романс" в очередной раз разделась в публичном месте.

Певица отправилась в отпуск на Карибские острова. Уже вторую неделю она радует своих подписчиков кадрами с морского побережья. В этот раз артистка показала, насколько сильные волны на острове Сен-Мартен.

"Сбитая волной на Сен-Мартине Наталья больше не заигрывала с волнами. Опытным телом, извиваясь на песке, девушка отползала от лижущих ее ноги белых клочьев пены. Перламутровые блики купальника чешуей искрились на ней. Песок заваливался во все дырочки. Соленая вода выливались из ушей и носа. Это была взаимная стихия", – написала Наталья под провокационными кадрами.





Реакция поклонников на это зрелище была неоднозначной. Некоторые сравнили звезду с Анастасией Волочковой, которая тоже часто эпатирует публику своими выходками на Мальдивах. А другие отметили, что завидуют самооценке Штурм.

"Вам с Волочковой надо объединиться. Хороший тандем нафталина получится", " Бабушка, а не девушка", " Это шиза возрастная!" – написали комментаторы.

Впрочем, сама Наталья, как правило, не реагирует на критику в свой адрес, а наоборот, подбрасывает хейтерам повод посудачить о себе.

Ранее в Сеть были слиты пикантные фото Штурм, на которых она елозит по полу в одном белье.