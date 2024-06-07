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Пятница 7 июня

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С двумя мужчинами одновременно: узнавшая о свадьбе Харламова Асмус пустилась во все тяжкие

С двумя мужчинами одновременно: узнавшая о свадьбе Харламова Асмус пустилась во все тяжкие

В Сети обсуждают реакцию актрисы на неожиданную свадьбу бывшего мужа.

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в 2020 году, спустя восемь лет брака. У актрисы и юмориста получилось расставаться без грязи и скандалов, что нечасто можно встретить в звездных кругах. Однако поклонники до сих пор надеются на воссоединение Кристины и Гарика. 

Сами знаменитости, впрочем, давно уже строят свою личную жизнь. Кристина недавно рассталась со своим бойфрендом Романом Евдокимовым. У Гарика в делах любовных все куда лучше: он неожиданно женился на Катерине Ковальчук. А ведь еще несколько месяцев назад поговаривали, что актриса и юморист разорвали отношения. 

Такого поворота событий в жизни экс-супруга, видимо, не ожидала и сама Асмус. После того как по Сети разлетелась новость о помолвке Харламова, она кардинально изменила имидж и сделала экстремально короткую стрижку. Это все из-за бывшего супруга, рассуждали тогда поклонники. Когда избранница Гарика выложила снимки со свадьбы, многие снова побежали смотреть соцсети Асмус, чтобы оценить ее реакцию. 

Пока все обсуждали внезапную свадьбу Харламова, его бывшая жена спокойно прогуливалась по Москве в компании двух мужчин. Спутниками Асмус оказались 24-летний актер Данил Григорьев и танцор Александр Алехин. 

"Кажется, мы обошли пешком всю Москву. Премия за лучший вечер года отходит сегодняшнему дню", – хвастается Кристина в своем блоге. 

Фото: соцсети/@asmuskristina

Искренности Асмус, впрочем, поверили не все. Поклонники уверены, что в такой день 36-летняя актриса не захотела оставаться одна в пустой квартире. Вот и нашла, чем занять себя в этот вечер. 

Фото: соцсети/@asmuskristina

Ранее сообщалось, что Кристину Асмус поймали с женатым актером. Многие посчитали, что звезда "Интернов" сделала это назло бывшему. 

7 июня 2024, 09:25
Кристина Асмус. Фото: соцсети/@asmuskristina
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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