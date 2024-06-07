"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак

43-летняя Алена Жигалова, известная публике как ведущая шоу "Алена, блин!", позиционирует себя как успешного блогера и интервьюера, который активно участвует в крупных мероприятиях и стремится расширять свои возможности. В эти дни она принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В недавней беседе с прессой Алена рассказала, что приехала на ПМЭФ за "крутым контентом" – посетила различные мероприятия, вечеринки, презентации, где встречалась с друзьями, коллегам, звездными гостями. У нее даже представлен свой стенд на форуме.

Жигалова призналась, что мечтала встретиться и пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Она надеется, что кто-то ее услышит и поможет осуществить эту мечту. Кстати, Алена отметила, что у нее больше интервью, чем у ее "конкурентки" Ксении Собчак, поэтому считает себя "круче" как интервьюер.

Ранее Алена Блин, которая сняла уже порядка 250 выпусков своего шоу, уже рассказывала о своем желании взять интервью политиков, в частности, у главы государства Владимира Путина. Слова журналистки приводил женский журнал "Клео.ру".