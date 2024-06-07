Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу

Полина Гагарина в недавнем интервью выразила уважение и восхищение Александром Градским, с которым она работала в шоу "Голос". Она подчеркнула его уникальные артистические качества и влияние на сцене. При этом артистка призналась, что не может воспринимать мэтра как личного наставника.

"Не думаю, что могу назвать его своим учителем", – сказала вокалистка.



Александр Градский действительно оставил значительный след в российской культурной среде, и многие артисты, такие как Полина Гагарина, до сих пор вспоминают его как выдающегося музыканта и человека. Однако после его кончины продолжаются юридические разбирательства между его родными, что невольно также привлекает внимание к имени знаменитого артиста.

Что касается Полины Гагариной, то она смогла доказать свои способности как наставник, успешно приведя своего участника в новом сезоне шоу "Голос" к победе. Напомним, победителем в этом году стал Богдан Шувалов, и теперь молодой человек активно работает над развитием карьеры.

Ранее Полина Гагарина рассказала, как ей удалось после беременности сбросить 30 килограммов. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".