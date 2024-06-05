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Среда 5 июня

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"Попала в лапы": Бородина публично отчитала Нюшу за ее ошибку в браке с Сивовым

Ксения объяснила, в чем Нюша неправа.

Недавнее интервью певицы Нюши, в котором она рассказала о браке и последующем разводе с Игорем Сивовым, вызвало бурную реакцию у общественности. В частности, публика была удивлена тем, что артистка согласилась на свободные отношения за полтора года до окончательного разлада в семье. 

Откровениями Нюши поразилась телеведущая Ксения Бородина. Она прокомментировала интервью певицы, отчитав ту за ее ошибку в браке с Сивовым – излишнее доверие и наивность.

Телеведущая считает, что личная жизнь Нюши – это яркий пример манипулирования в отношениях. Ксения убеждена, что ни одна женщина не согласится на свободные отношения по своей воле. Она утверждает, что женщины идут на это в надежде сохранить свой брак, но на самом деле это иллюзия.

Ксения Бородина уверена, что человек, который изменяет, будет изменять и дальше. Она считает, что все эти разговоры о свободе выбора в отношениях – это форма психологического насилия.

По мнению Ксении, если мужчина начинает отношения с другими женщинами, то это не вина жены. Она считает, что если мужчина хочет быть с кем-то другим, то он должен набраться смелости и честно признаться в этом своей партнерше, а затем уйти из этих отношений, а не продолжать их, скрывая свои истинные намерения.

Ксения Бородина также подчеркнула, что успешные женщины, например, Нюша, иногда начинают сомневаться в себе. Они были полны жизни, интересные, а также талантливые, но, возможно, оказались не с теми людьми.

"Просто ты попала в лапы не к тому", – обратилась телеведущая к певице.

Знаменитость дает совет незамужним девушкам не считать нормальными отношения, подобные тем, которые были у Нюши. Она считает, что в здоровых отношениях не должно быть места изменам, а должны присутствовать любовь, уважение и взаимопонимание.

5 июня 2024, 16:35
Певица Нюша. Фото: YouTube/@FAMETIMETV
Дмитрий Алексеев
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