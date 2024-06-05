"Ради наживы": вот у кого Сати Казанова "выбивает" деньги после трагедии в "Крокусе"

Сегодня СМИ облетела новость о том, что Сати Казанова требует крупную сумму из-за того, что сорвался ее концерт. Он был запланирован на 24 марта в одном из столичных клубов. В этот день вся Россия скорбела по погибшим во время теракта в "Крокусе". Организаторы заявили, что сначала артистка активно требовала, чтобы концерт состоялся, а после заявила, что ждет возврата средств.

Прокомментировать произошедшее взялась сама артистка. Она заявила, что о ней распространяют ложь. Сати отметила, что сама лично отменила все свои мероприятия сразу после произошедшей трагедии.

Также звезда рассказала, что потребовала от организаторов только те деньги, которые она сама заплатила за аренду, и по условиям договора ей должны были вернуть. Речи о какой-либо неустойке или компенсации сорванного мероприятия не шло, объяснила звезда. Однако команда площадки, на которой планировалось выступление, отказалась выполнять договоренности. После этого артистка была вынуждена обратиться в суд.

Впрочем, теперь в правовом поле певица планирует решать и вопрос клеветы. Она заявила, что произошедшая ситуация сказалась на ее репутации.

"Очень печально, что одним росчерком пера люди готовы разрушить годами скрупулезно созданное, только ради собственной наживы", – высказалась певица.

Ранее сообщалось, что Сати Казанова показала округлившийся животик. Певица принимает поздравления.