"Не сказка": Боярский выдал суровую правду об отношениях Заворотнюк и Жигунова

В сериале "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк и заслуженный артист России Сергей Жигунов сыграли влюбленную, а потом и супружескую пару. Вскоре и в реальной жизни их тоже связали романтические отношения. Зрители были в восторге от этой пары, ведь их любимые персонажи сериала, няня Вика и продюсер Шаталин, встречаются и в жизни. Однако то, что происходило между актерами в реальности, было мало похоже на то, что зрители видели на экране.

В новом документальном фильме, посвященном Анастасии Заворотнюк, народный артист РСФСР Михаил Боярский выдал суровую правду об отношениях артистки с Сергеем Жигуновым. По словам актера, этот роман сложно назвать прекрасным, сказочным, поскольку никакой сказки там не было.

Мол, Жигунов постоянно ревновал Заворотнюк, поэтому не подпускал к ней мужчин. Боярский знает об этом, так как однажды тоже пытался приблизиться к Анастасии, но натолкнулся на запрет Сергея. "Нет, это не сказка", – сказал Михаил Сергеевич.

Напомним, смерть Анастасии Заворотнюк наступила 29 мая 2024 года. На протяжении пяти лет артистка боролась с глиобластомой. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище.