"Нужно думать!": оголившаяся Ольга Бузова на грани "отмены" - что с ней станет

В субботу, 1 июня, Ольга Бузова выступила на площадке VK Fest в Уфе. Выйти на сцену артистка решила в черном боди. Наряд поющей телеведущей сочли чересчур откровенным. Например, Ольгу раскритиковал местный депутат Рустем Ахмадинуров, усомнившись в адекватности 38-летней знаменитости.

Вскоре высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что не видит никакой разницы между выступлением Ольги Бузовой и "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, которую поющая телеведущая, кстати, осудила. По мнению Мизулиной, такие люди, как Бузова, живут в другой реальности. Мол, вся страна уже давно живет по-другому.

Судя по многочисленным комментариям в Сети, критика в адрес Ольги Бузовой пока не утихает, что может говорить об "отмене" артистки. Однако есть мнение о том, что это знаменитости не грозит. В частности, музыкальный продюсер Павел Рудченко хоть и пожурил Ольгу за чрезмерную откровенность на сцене, особенно в День защиты детей, но все же не считает реальной отмену ее концертов.

"Нужно думать, как выглядеть", – сказал Рудченко.

Такого же мнения придерживается глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, Ольга Бузова сможет договориться с нужными людьми, как и участники "голой вечеринки" Ивлеевой, которые, несмотря на критику, смогли продолжить карьеру.