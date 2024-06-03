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Понедельник 3 июня

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"Залетела в 59!": Гулькина ошеломлена крутым поворотом в жизни

Наталия Гулькина в шоке от

Певица Наталия Гулькина была приятно удивлена, когда обнаружила интервью с собой на множестве звездных сайтов. В один из февральских вечеров она решила почитать что-то интересное перед сном и была поражена, увидев свой разговор, перепечатанный на всех популярных ресурсах. В интервью речь шла о ее небольшой пенсии, что вызвало широкий резонанс.

Наталия рассказала, что ее пиарщики подсчитали количество просмотров этого материала на различных платформах, и оказалось, что суммарно он набрал более миллиона просмотров. Певица пошутила, что теперь она стала "миллионщиком" или даже "миллионером". Для нее это стало настоящим подарком к 60-летию. Она выразила огромную благодарность журналистам, которые участвовали в создании этого материала.

"Вот это я <...> залетела в 59 лет!" – сказала исполнительница хита "Это Китай", дав понять тем самым, что это крутой поворот в ее жизни.

Ранее 60-летняя Наталия Гулькина рассказывала, что живет с 11-ю кошками, а некоторые из них имеют проблемы со здоровьем. Артистка призналась, что не может пройти мимо животного, нуждающегося в помощи, поэтому и приводит их в дом. Слова певицы о питомцах приводил женский журнал "Клео.ру".

3 июня 2024, 20:51
Наталия Гулькина. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
prozvezd.info✓ Надежный источник

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