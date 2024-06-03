Дележка имущества отменяется: вскрылась интересная деталь о разводе Нюши

Не так давно 33-летняя певица Нюша официально объявила о разводе с Игорем Сивовым. К расставанию, как сообщается, привела неверность супруга. Артистка и бизнесмен прожили в браке порядка семи лет. Певица родила от Игоря двоих детей: девочку и мальчика.

Вопрос опеки над детьми станет едва ли не единственным при разводе Нюши и Игоря Сивова. Как сообщает телеграм-канал SHOT, разделить имущество в этой ситуации не получится, так как делить им просто нечего.

По данным издания, у певицы есть просторная квартира в столице – на Карамышевской набережной. Она была приобретена ещё до брака с бизнесменом. Стоимость этой недвижимости оценивается в 68 миллионов рублей. У Игоря Сивова тоже есть квартира, но в Казани, там он и прописан. Эта недвижимость также была куплена до регистрации брака.

Интересно, что у Нюши и Игоря Сивова нет и автомобиля, на который можно было бы претендовать. Две иномарки супруги продали во время брака. Таковы детали о разводе артистки и предпринимателя.

Ранее Нюша объяснила, за какие заслуги она стала заслуженной артисткой Туркменистана. Слова певицы приводил женский журнал "Клео.ру".