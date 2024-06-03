Дележка имущества отменяется: вскрылась интересная деталь о разводе Нюши

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко"Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко" Названо место прощания с Анастасией ЗаворотнюкНазвано место прощания с Анастасией Заворотнюк Алсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - MashАлсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - Mash

Лента новостей

Понедельник 3 июня

04:31Дележка имущества отменяется: вскрылась интересная деталь о разводе Нюши 00:16Особенности Стрельцов: как время рождения влияет на характер? 18:07Большой тест: Какое домашнее животное тебе подойдет? 12:01Шура едва не умер на глазах у Распутиной: Долбанула титьками 09:39"Душевный инвалид": Пелагея о жестокости бывшего мужа к дочери 06:35Нужно время на печаль: техники и поддержка для переживания и преодоления горя 03:20Быстрые и эффектные прически для свидания: пошаговые инструкции 00:27Володина рассказала о скрытых талантах Скорпионов 21:28Салат из свеклы с фетой: пошаговый рецепт 20:08Маникюр на море 2024: модные идеи и советы по уходу 18:14Лето 2024: самые благоприятные дни для реализации целей - прогноз Володиной 15:28Риски модных диет: опасности кетодиеты, интервального голодания и монодиет 12:0355-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда 09:15Чем удивить ребенка в День защиты детей: 8 советов 04:30Собчак в кожаном наряде похвасталась преображением: "Не фейстюн" 01:30Банты или фетиш? Сложный тест на знание ударений в русском языке 22:30Чем лечить ячмень на глазу: действенные медикаментозные и домашние методы 22:28Как добиться идеальных локонов дома: пошаговая инструкция 22:01Июнь 2024: прогноз для всех знаков зодиака от астролога Тамары Глоба 21:19Режиссер рассказал о последней роли Заворотнюк, которую никто не увидел 20:21Такие разные Козероги: анализ представителей знака от Василисы Володиной 19:46Перенесший инфаркт Куклачев вновь оказался в клинике: что произошло 18:12Симптомы недостатка витамина D: как распознать и предотвратить дефицит 18:06Кожа малинового цвета: жизнь Безруковой оказалась под угрозой из-за пораженной конечности 17:06Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь? 15:49Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула 14:36Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды" 13:46Провернул дельце и укатил в США: внук Пугачевой поехал тратить 230 млн., полученные в России 12:39Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и столкнулся с критикой 12:29Лечение защемления седалищного нерва: методы и советы 11:29Наташа Королева рассказала о беременности от Игоря Николаева: "Родила очень вовремя" 10:55Никак не может успокоиться: Бузова решила добить Тарасова спустя 8 лет после развода 10:17Лазарев поселил у себя в квартире 65-летнюю пенсионерку: странное увлечение 09:23Порадовавшийся смерти Заворотнюк Потап сделал еще одно заявление об актрисе: лучше бы молчал 08:55Миллионы в день и выпивка: вот как Петров и Бурунов докатились до "скотского состояния" 04:44Рецепт простого салата, благодаря которому Дженнифер Энистон скинула 15 килограммов 01:44Бросил Америку ради нее: как Петр Чернышев добился Заворотнюк, однажды увидев ее по телевизору 22:01Появившийся на публике Гоша Куценко прячет ожоги: что произошло 21:03Публике неожиданно рассказали о связи Заворотнюк и Фриске 20:08Опальную Ивлееву увидели в мужском монастыре: с грустным взглядом и в платке 19:28"Исправляй!": Бузова публично обратилась к стыдящему себя Тарасову 18:43Вот как врачам удалось продлить жизнь Заворотнюк со смертельной болезнью 17:07Что известно о состоянии Михайлова после новостей о его госпитализации 16:02Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк 15:36Украинский рэпер Потап порадовался смерти Заворотнюк: Хорошо, что больше не сыграешь 14:43"Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк 14:42Как правильно общаться в социальных сетях: правила этикета и советы по соблюдению безопасности 13:22В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" 12:11"Рак груди, 4 стадия": Яна Рудковская рассказала об онкологии 11:15Крестница Пугачевой готовится занять ее место в России: пошла по стопам Примадонны
1370
800
true

Дележка имущества отменяется: вскрылась интересная деталь о разводе Нюши

Дележка имущества отменяется: вскрылась интересная деталь о разводе Нюши

Журналисты выяснили детали об имуществе Нюши и ее экс-возлюбленного.

Не так давно 33-летняя певица Нюша официально объявила о разводе с Игорем Сивовым. К расставанию, как сообщается, привела неверность супруга. Артистка и бизнесмен прожили в браке порядка семи лет. Певица родила от Игоря двоих детей: девочку и мальчика.

Вопрос опеки над детьми станет едва ли не единственным при разводе Нюши и Игоря Сивова. Как сообщает телеграм-канал SHOT, разделить имущество в этой ситуации не получится, так как делить им просто нечего.

По данным издания, у певицы есть просторная квартира в столице – на Карамышевской набережной. Она была приобретена ещё до брака с бизнесменом. Стоимость этой недвижимости оценивается в 68 миллионов рублей. У Игоря Сивова тоже есть квартира, но в Казани, там он и прописан. Эта недвижимость также была куплена до регистрации брака.

Интересно, что у Нюши и Игоря Сивова нет и автомобиля, на который можно было бы претендовать. Две иномарки супруги продали во время брака. Таковы детали о разводе артистки и предпринимателя.

Ранее Нюша объяснила, за какие заслуги она стала заслуженной артисткой Туркменистана. Слова певицы приводил женский журнал "Клео.ру". 

3 июня 2024, 04:31
Певица Нюша. Фото: YouTube/@svetavokrugsveta
Дмитрий Алексеев
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

Шура едва не умер на глазах у Распутиной: Долбанула титьками

Шура едва не умер на глазах у Распутиной: Долбанула титьками
Певец Шура рассказал, как коллега спасла ему жизнь.

"Душевный инвалид": Пелагея о жестокости бывшего мужа к дочери

"Душевный инвалид": Пелагея о жестокости бывшего мужа к дочери
Пелагея шокирована поступком экс-супруга.

Собчак в кожаном наряде похвасталась преображением: "Не фейстюн"

Собчак в кожаном наряде похвасталась преображением: "Не фейстюн"
Журналистка заявила, что заметно похудела.

Режиссер рассказал о последней роли Заворотнюк, которую никто не увидел

Режиссер рассказал о последней роли Заворотнюк, которую никто не увидел
Анастасия Заворотнюк ранее публиковала кадры со съемок в сериале, который в итоге так и не появился на экранах.

Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь?

Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь?
Наташа Королева откровенно рассказала о том, как она забеременела после первого свидания.

Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула

Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула
Алла Пугачева вызвал отвращение, выпустив песню с провокационным текстом.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу