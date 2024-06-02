Шура едва не умер на глазах у Распутиной: Долбанула титьками

В начале 90-х годов на пике своей популярности певец Шура оказался в опасной ситуации. Инцидент произошел на дне рождения Маши Распутиной.

Во время выступления Шура решил подарить ей букет цветов прямо на сцене. Когда он подошёл к певице, внезапно выстрелили хлопушки с конфетти, и заряды попали ему в лицо. Конфетти попало в горло артиста, и он начал задыхаться.

Ситуация была критической, но благодаря быстрой реакции Маши Распутиной удалось избежать трагедии. Она немедленно подбежала к Шуре и помогла ему избавиться от комка в горле, который образовался из-за конфетти.

"Своими большими титьками долбанула, и у меня комок изо рта вылез", – рассказал исполнитель хиты "Ты не верь слезам" в программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Недавно похожую ситуацию пережила певица Анна Плетнева из группы "Винтаж". Она рассказала, что во время выступления перед зрителями в ее горло попало конфетти в виде большого сердца. Певица чуть не задохнулась и была вынуждена обратиться за помощью к врачам.

Ранее певец Шура заставил свой коллектив не на шутку переживать. Артист был убежден, что его быстрая утомляемость обусловлена недосыпом и непрекращающейся работой, поэтому дотянул до того, что в один момент перестал нормально разговаривать. Вскоре певцу диагностировали микроинсульт. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".