"Замуж выйти можно": Бледанс сделала заявление о личной жизни

О личной жизни 55-летней актрисы Эвелина Бледанс ходит немало слухов. Вопросы о том, свободно ли ее сердце, не утихают. В недавнем интервью артистка рассказала, что раньше ее учили всегда говорить, что ее сердце свободно, чтобы поклонники могли надеяться на ее расположение. Сейчас же, по словам знаменитости, она официально все еще находится в статусе разведенной женщины.

Кстати, не так давно Эвелина Бледанс опубликовала в социальных сетях фото с мужчиной, скрыв его лицо сердечком, но решила не раскрывать больше подробностей, оставив все в тайне. В интервью актриса также дала понять, что на личном фронте у нее все в порядке, и она не спешит комментировать свои отношения или планировать новый брак.

При этом Эвелина призналась, что это ей нравится мысль о замужестве, поэтому не исключает такой вариант в будущем. "Замуж выйти можно <...> Но на данный момент нет такой надобности", – сделала артистка заявление о своей личной жизни.

Кстати, лето обещает быть для Эвелины Бледанс насыщенным: впереди у нее большой съемочный проект с интересной ролью, поездка в санаторий в Уфу для отдыха на свежем воздухе, а также участие в кинофестивале в Сочи, где будет представлен фильм, в котором она снялась вместе с сыном.